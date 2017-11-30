Борьба с птичьим гриппом отразилась на подготовке к зимним Олимпийским играм в Южной Кореи

Недавно в южнокорейской провинции Северная Чолла был обнаружен птичий грипп. Местные органы власти Республики Корея вынесли предписание владельцам ферм, расположенных вблизи площадок проведения Зимних Олимпийских игр в Пхёнчане, об уничтожении 6 тысяч уток и цыплят, сообщает ЕНВ.

Штамм H5 высокопатогенного вируса птичьего гриппа распространен среди популяций птиц, но также может представлять опасность и для людей. В июле 2013 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 630 случаев заболеваемости у людей за прошедшее десятилетие. От птичьего гриппа в общей сложности погибли 375 человек.

Организаторы игр 2018 года отчаянно пытаются побороть общественное волнение в канун проведения Олимпиады. Забота о предотвращении птичьего гриппа - это только одна из проблем, связанная с подготовкой к Зимней Олимпиаде. В начале этого месяца семь зрителей получили обморожение на музыкальном концерте, проводившемся на недавно построенном Олимпийском стадионе Пхёнчхана. При этом, согласно стандартам Международного олимпийского комитета, на стадионе закрытия и открытия Олимпийских игр должна быть оборудована крыша. Однако, Министерство культуры страны настояло на том, что из-за недостатка бюджета следует отказаться от конструкции крыши. Ожидается, что средняя температура во время Игр будет составлять -4,8 градуса, что на восемь градусов холоднее, чем в ночь проведения концерта поп-музыки.

Как показывают предварительные данные, ожидается не только низкий уровень расходов на проведение Олимпиады, но и доходов во время самих игр. На сегодняшний день на Олимпийские игры продано только около 550 тысяч билетов - около 52% от общего числа. Билеты на фигурное катание и соревнования по конькобежному спорту уже распроданы, при этом, на бобслей раскупили только 37% билетов. Чтобы исправить ситуацию, в последние недели перед Олимпиадой правительство Южной Кореи активно продвигает игры, а президент Мун Джэин активно участвует в рекламной кампании.

Кроме того, появилась информации о нехватке гостиничных номеров в Пхенчане. При этом, многие отели в канун Олимпиады уже подняли цены. Но самые большие опасения организаторы игр связывают с поведением Северной Кореи в феврале будущего года. Столица Олимпийских игр, город Пхёнчхан, находится в 50 км от демилитаризованной зоны, которая разделяет Корейский полуостров. Министр спорта Франции намекнул в сентябре, что французская команда может не принять участие в Олимпиаде из-за напряженности на границе. Германия и Австрия также выразили опасения по поводу обеспечения безопасности на играх. Правительства этих стран попросили южнокорейскую сторону гарантировать безопасность своим спортсменам и гостям олимпиады.

Будет ли Северная Корея участвовать в ОИ-2018?

Несмотря на неоднократные просьбы южнокорейской стороны к правительству КНДР отправить спортсменов на игры, Северная Корея еще не подтвердила, направит ли она делегацию. Северокорейцы могут не поехать по политическим причинам, поскольку есть опасения того, что они могут проиграть южнокорейским спортсменам, причем, на территории, которую обе Кореи считают своей.

Профессор, руководитель Центра глобального сотрудничества Университета Сангмюн (Сеул) Сон Юнг Че отмечает, что некоторые жители Южной Кореи пребывают в восторге от предстоящих событий, но большинство из них - довольно равнодушны. "Я не могу поверить, что КНДР может помешать проведению такого международного события, как Зимние Олимпийские игры. Многие люди были обеспокоены тем, что что-то может случиться, когда в 1988 году в Сеуле проходили летние игры, но в итоге все прошло гладко. Ким Чен Ын не настолько глуп, чтобы рисковать в тот момент, когда взоры всего мира будут устремлены на Пхёнчхан", - отметил он.