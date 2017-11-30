Инфляция, дефолт, экономический кризис: как эти термины понимают на Дальнем Востоке?

Согласно данным ЦБ РФ, в этом году зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции в 2,6% по стране. Однако, по словам экспертов и самих властей, это едва ли говорит о существенном приросте экономики, да и на обычных гражданах понижение общего уровня инфляции вряд ли скажется. Между тем, Центр социальных инноваций "Чёрный куб" выяснил, как жители дальневосточных регионов понимают широко муссируемые в нестабильное время экономические термины, сообщает ЕНВ.

За основу исследования специалисты ЦСИ "Чёрный куб" взяли 5 широко распространенных экономических понятий: инфляция, дефолт, экономический кризис, прожиточный минимум, покупательная способность. Центр выяснил, как понимаются эти термины на Дальнем Востоке, и могут ли жители региона их объяснять. В ходе социологического исследования интервьюеры задавали идентичные вопросы по формуле "Опишите, что такое, на Ваш взгляд, [термин]". Всего в опросе приняли участие 8252 человека в 9 субъектах ДФО в возрасте от 18 лет. Выборка исследования была построена в соответствии с распределением населения по регионам Дальнего Востока, а также согласно половозрастной структуре. Опрос общественного мнения проводился с 15 по 28 ноября.

Самым непонятным термином для жителей Дальнего Востока ожидаемо стала "покупательная способность". Более трети (36%) респондентов в этом случае затруднились с ответом на вопрос. Анкета исследования состояла из открытых вопросов, то есть жители сами, своими словами должны были на них отвечать. Самым понятным термином для дальневосточников оказалась "инфляция" – наиболее обсуждаемое понятие из мира экономики в настоящее время. Только около 5,5% опрошенных затруднились объяснить значение инфляции.

Отметим, что среди дальневосточных субъектов лучшую осведомленность об экономических терминах продемонстрировали жители Магаданской области (в 430 случаях из 500 респонденты смогли ответить на вопрос), Сахалина (427) и Камчатского края (422). Наибольшие затруднения вопросы специалистов Центра вызвали у респондентов из Якутии (386) и Чукотки (393). Приморский край расположился в середине рейтинга.

В основном жители Дальнего Востока, принявшие участие в исследовании, понимали под инфляцией удорожание товаров и услуг (так ответили на первый вопрос исследования 41% дальневосточников). Под дефолтом более половины респондентов на Дальнем Востоке понимают резкое (моментальное) обесценивание денежных средств, и подавляющее большинство опрошенных связало данный термин с событиями 1998 года в России. "Экономический кризис" ассоциируется у респондентов, чаще всего (40%), с нехваткой денег и все тем же дорожанием товаров. Понятие "прожиточный минимум" дальневосточники, в основном, понимают двояко. Одни (42%) сказали, что это некий условный показатель "выживаемости" человека, другие (41,5%) говорили о том, что это, прежде всего, минимум, обладание которым в реальности необходимо для существования. Что касается Приморского края, то большинство жителей (45,5%) региона согласны со второй точкой зрения. В остальном же, приморцы отвечали, в основном, так же, как и жители других субъектов ДФО.

Примечательно, что термин "покупательная способность" большинство (58%) обычных жителей понимают буквально дословно, как способность приобретать товары и услуги. В Приморье этот показатель практически достиг двух третей (65%). Лишь 6% дальневосточников и 4,5% приморцев сказали о том, что этот показатель обозначает возможность приобрести то или иное количество товара на определенную сумму. Именно такую коннотацию несет в себе термин, согласно данным словарей.

Более подробная информация, а также данные о результатах опроса Центра социальных инноваций "Чёрный куб" в дальневосточных регионах представлены ниже: