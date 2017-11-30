Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

30 ноября 2017, 09:00
Инфляция, дефолт, экономический кризис: как эти термины понимают на Дальнем Востоке?

Инфляция, дефолт, экономический кризис: как эти термины понимают на Дальнем Востоке?

В ходе опроса приморцы показали средний уровень осведомленности об экономических понятиях

Согласно данным ЦБ РФ, в этом году зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции в 2,6% по стране. Однако, по словам экспертов и самих властей, это едва ли говорит о существенном приросте экономики, да и на обычных гражданах понижение общего уровня инфляции вряд ли скажется. Между тем, Центр социальных инноваций "Чёрный куб" выяснил, как жители дальневосточных регионов понимают широко муссируемые в нестабильное время экономические термины, сообщает ЕНВ.

За основу исследования специалисты ЦСИ "Чёрный куб" взяли 5 широко распространенных экономических понятий: инфляция, дефолт, экономический кризис, прожиточный минимум, покупательная способность. Центр выяснил, как понимаются эти термины на Дальнем Востоке, и могут ли жители региона их объяснять. В ходе социологического исследования интервьюеры задавали идентичные вопросы по формуле "Опишите, что такое, на Ваш взгляд, [термин]". Всего в опросе приняли участие 8252 человека в 9 субъектах ДФО в возрасте от 18 лет. Выборка исследования была построена в соответствии с распределением населения по регионам Дальнего Востока, а также согласно половозрастной структуре. Опрос общественного мнения проводился с 15 по 28 ноября.

Самым непонятным термином для жителей Дальнего Востока ожидаемо стала "покупательная способность". Более трети (36%) респондентов в этом случае затруднились с ответом на вопрос. Анкета исследования состояла из открытых вопросов, то есть жители сами, своими словами должны были на них отвечать. Самым понятным термином для дальневосточников оказалась "инфляция" – наиболее обсуждаемое понятие из мира экономики в настоящее время. Только около 5,5% опрошенных затруднились объяснить значение инфляции.

Отметим, что среди дальневосточных субъектов лучшую осведомленность об экономических терминах продемонстрировали жители Магаданской области (в 430 случаях из 500 респонденты смогли ответить на вопрос), Сахалина (427) и Камчатского края (422). Наибольшие затруднения вопросы специалистов Центра вызвали у респондентов из Якутии (386) и Чукотки (393). Приморский край расположился в середине рейтинга.

В основном жители Дальнего Востока, принявшие участие в исследовании, понимали под инфляцией удорожание товаров и услуг (так ответили на первый вопрос исследования 41% дальневосточников). Под дефолтом более половины респондентов на Дальнем Востоке понимают резкое (моментальное) обесценивание денежных средств, и подавляющее большинство опрошенных связало данный термин с событиями 1998 года в России. "Экономический кризис" ассоциируется у респондентов, чаще всего (40%), с нехваткой денег и все тем же дорожанием товаров. Понятие "прожиточный минимум" дальневосточники, в основном, понимают двояко. Одни (42%) сказали, что это некий условный показатель "выживаемости" человека, другие (41,5%) говорили о том, что это, прежде всего, минимум, обладание которым в реальности необходимо для существования. Что касается Приморского края, то большинство жителей (45,5%) региона согласны со второй точкой зрения. В остальном же, приморцы отвечали, в основном, так же, как и жители других субъектов ДФО.

Примечательно, что термин "покупательная способность" большинство (58%) обычных жителей понимают буквально дословно, как способность приобретать товары и услуги. В Приморье этот показатель практически достиг двух третей (65%). Лишь 6% дальневосточников и 4,5% приморцев сказали о том, что этот показатель обозначает возможность приобрести то или иное количество товара на определенную сумму. Именно такую коннотацию несет в себе термин, согласно данным словарей.

Более подробная информация, а также данные о результатах опроса Центра социальных инноваций "Чёрный куб" в дальневосточных регионах представлены ниже:

Метки: Дальний Восток, опрос, термины, Черный куб, экономика

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Минпромторг определил список ретейлеров для участия в системе tax freeМинпромторг определил список ретейлеров для участия в системе tax free
сегодня, 01:10
В данный перечень вошли 9 приморских организаций розничной торговли
О проводимой и предстоящей работе на Дальнем Востоке рассказал Дмитрий МедведевО проводимой и предстоящей работе на Дальнем Востоке рассказал Дмитрий Медведев
вчера, 15:30
Большое заседание правительственной комиссии рассмотрело вопросы социально-экономического развития ДФО
Специальная программа по ипотеке может быть запущена в 2018 годуСпециальная программа по ипотеке может быть запущена в 2018 году
вчера, 14:00
С рождением второго или третьего ребенка, семьи смогут рассчитывать на помощь государства

Последние новости

Рабочие Hyundai приостановили производство на заводе в Южной КорееРабочие Hyundai приостановили производство на заводе в Южной Корее
сегодня, 13:30
Рабочие организовали забастовку из-за несогласия с условиями труда
Купить елку во Владивостоке можно будет 12 декабряКупить елку во Владивостоке можно будет 12 декабря
сегодня, 13:00
Всего в городе откроется 41 точка продаж
ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании 2018ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании 2018
сегодня, 12:20 1
Этот дизайн станет единственным официальным с момента старта кампании во всех регионах страны

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.11.2017 12:30
Андрей Тарасенко назначил Валентина Дубинина вице-губернатором по сельскому хозяйству 1
20.11.2017 16:10
В Приморье хотят построить фруктовую крипто-ферму 1
24.11.2017 09:10
Глава Минтруда: Бедных пенсионеров в стране нет 1
25.11.2017 14:00
Строительная компания из Гонконга подарит электромобили покупателям своих квартир 1
29.11.2017 13:00
Депутаты хотят снять ограничение на использование иностранных рабочих в овощеводстве края 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+