В Toray Industries на протяжении восьми лет подделывали данные о качестве продукции

В главном текстильном производителе Японии Toray Industries Inc. заявили во вторник, что дочерняя компания холдинга выпускала шины и другие изделия с недостоверными данными. Продукция Toray Hybrid Cord Inc. уходила в 13 компаний, сообщает ЕНВ со ссылкой на Jijy Press.

"Менеджеры по контролю качества Toray Hybrid Cord Inc., располагающейся в городе Нисио префектуры Айти давали недостоверные данные о продукции с целью удовлетворить требования заказчиков", - заявили в Toray. Как выяснилось, в период с апреля 2008 года по июль 2016 года в дочерней компании производителя было выявлено 149 случаев подделки данных о выпускаемых материалах для шин, приводных ремней и других изделиях. Данный факт был обнаружен еще в июле 2016 года.

Фальсификация данных началась, когда президентом Toray был председатель Японской федерации бизнеса (Keidanren) Садаюки Сакакибара. Он был руководителем компании с 2002 по 2010 годы. Теперь уже старший советник Toray, Сакакибара, может быть привлечен к ответственности из-за скандала. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Toray является не первым японским производителем, который был уличен в нарушении норм выпуска продукции. Ранее с аналогичными скандалами столкнулись Kobe Steel Ltd., Nissan Motor Co и Mitsubishi Materials Corp.

Нынешний президент Toray Акихиро Никкаку объяснил во время состоявшейся накануне пресс-конференции, почему компании понадобилось 16 месяцев, чтобы обнародовать данные о нарушениях. Никкаку сказал, что в его компании изначально не собирались раскрывать информацию, потому как не видели в этом нарушения закона или каких-либо возможных последствий. Однако, по его словам, после того, как в этом месяце произошли случаи проверок в других компаниях со стороны министерства транспорта, руководство Toray решило не дожидаться аналогичной участи.

Акихиро Никкаку заявил, что рассмотрит вопрос о том, какие будут принять меры в дальнейшем после того, как компания завершит свое текущее расследование. Пока что по данным внутреннего разбирательства известно, что подделывали информацию о продукции двое работников, которые попеременно занимали должность начальника отдела обеспечения качества в период с апреля 2008 по июль 2016 годов. В их должностные обязанности входил контроль продукции, и именно они ставили подписи на сертификатах испытаний.

В Toray отметили, что между впускными данными и требованиями к качеству продукции имеются лишь незначительные отличия. В компании не думают, что данный инцидент приведет к проблемам с законом и будет иметь какие-либо последствия.