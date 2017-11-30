С 28 ноября по 27 декабря путешествовать в поездах можно будет с 50% скидкой

При покупке билетов в период с 28 ноября по 4 декабря на все места в плацкартных вагонах и на верхние полки в вагонах купе пассажирам будет предоставляться скидка 50%. При этом стоимость проезда для детей будет еще ниже с учетом предоставляемых льгот, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Акция приурочена к всероссийскому Дню пассажира, который отмечается "Федеральной пассажирской компанией" (дочернее общество ОАО "РЖД") 3 декабря. В праздничной акции участвуют все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 28 ноября по 27 декабря 2017 года, кроме фирменных поездов № 146/145 Москва – Назрань и № 61/62 Москва – Нальчик (за исключением группы вагонов Москва – Анапа).

Продажа билетов по специальным ценам уже открыта. Оформить проездной документ на любое направление пассажиры могут в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Просим обратить внимание, что количество билетов по акции ограничено.

Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги, в том числе, покупку постельного белья. Скидки при оформлении проездных документов не суммируются, пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф.

Получить подробную информацию о скидках, узнать расписание движения поездов дальнего следования можно на официальном сайте ОАО "РЖД", а также по телефону Единого справочного информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.