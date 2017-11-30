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Политика

29 ноября 2017, 16:00
Василий Усольцев

СМИ сообщили о задержании бывшего первого замглавы региона Василия Усольцева

По информации СМИ, у него в квартире был проведен обыск, а сам Усольцев был задержан после допроса в Следственном комитете

Сразу несколько приморских СМИ со ссылкой на компетентные анонимные источники сообщили о задержании бывшего первого заместителя губернатора Василия Усольцева. Чиновник покинул свой пост 7 ноября по собственному желанию, хотя по итогам октябрьской кадровой чистки в Белом Доме, в отличие от многих своих коллег, нареканий в работе у нового руководителя региона Андрея Тарасенко не вызвал, сообщает ЕНВ.

По словам источников, выемка документов происходит не только в квартире задержанного, но и в АНО "Инвестиционное агентство Приморского края", работу которого Усольцев курировал, находясь в должности первого заместителя губернатора. Об официальных обвинениях правоохранительные органы пока не сообщают.

По информации источника ЕНВ в правоохранительных органах, показания на Василия Усольцева дала экс-руководитель "Примтеплоэнерго" Алёна Григорьева, задержание которой произошло ранее, 14 ноября.

Напомним, Василий Усольцев после работы в депутатском корпусе Государственной думы РФ вернулся в регион в 2013 году при губернаторе Владимире Миклушевском на должность советника главы региона. Чуть позже Усольцева повысили до вице-губернатора. Летом 2014 года он стал первым вице-губернатором Приморья. После того, как из Белого дома ушел Александр Костенко, вплоть до 7 ноября 2017 года Василий Усольцев оставался единственным первым замом главы региона.

Метки: задержание, обыск, Усольцев

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