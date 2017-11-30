О проводимой и предстоящей работе на Дальнем Востоке рассказал Дмитрий Медведев

Заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона состоялось вчера, 28 ноября, в Москве. В ходе мероприятия, участники обсудили выполнения поручений президента России и правительства по развитию региона. В частности, вопросы коснулись расширения сети аэропортов на Дальнем Востоке и повышения доступности авиаперевозок. Также, министры обсудили тему строительства и реконструкции пунктов пропуска через государственную границу, сообщает ЕНВ.

Во вступительном слове глава правительства Дмитрий Медведев дал общую оценку развития Дальнего Востока и Байкальского региона, и рассказал, как исполняются поручения президента и правительства. "Мы уже более четырёх лет назад, даже несколько раньше, приступили к системной работе по кардинальному улучшению бизнес-климата в этих регионах, понимая, что без новых инвестиций, без современных рабочих мест невозможно обеспечить развитие Дальнего Востока и решить социальные и демографические проблемы. За четыре года удалось обеспечить ежегодный экономический рост, он превышает общероссийские темпы. По понятным причинам – это связано и с довольно низкой базой экономического развития региона. Тем не менее, цифры превышают общероссийские", - отметил он.

По информации Минвостокразвития, за девять месяцев этого года рост инвестиций в основной капитал составил более 10%, объёмы строительства за истекшие 10 месяцев текущего года выросли на 11%, промышленное производство – на 3%, сельское хозяйство – около 5%. Суммарный объём заявленных инвестиций превышает 3,5 трлн. рублей. Назвав эту цифру "очень значительной", Дмитрий Медведев подчеркнул, что "главное – добиться, чтобы все эти инвестиции были реализованы". В рамках заседания, глава правительства отметил, что на сегодняшний день на законодательном уровне проделана значительная работа: принято 22 федеральных закона, 80 актов.

"Решения, которые мы предложили, не имели аналогов в нашей стране. Использовался целый ряд новых процедур, новых конструкций, новых моделей для тех, кто решил заниматься бизнесом или решил поменять место жительства. Скажем, бесплатное предоставление земли по программе "дальневосточный гектар". Теперь заявку можно подавать через сайт. По информации Минвостокразвития, подано более 100 тыс. таких заявок, и приняты решения о выделении 40 тыс. га. Эта программа будет развиваться и дальше", - заявил Медведев.

В качестве еще оного примера, он привел электронную визу для иностранных граждан, прибывающих в свободный порт Владивосток. "Механизм электронной визы действует с 8 августа. Её оформили за этот период более 5 тысяч иностранных граждан из 18 стран".

Особое внимание на заседании правительственной комиссии было уделено работе по частным инвестициям. Отметив, что в этом плане еще не все идеально, Дмитрий Медведев подчеркнул: "Тем не менее, эта работа ведётся и главное, что за счёт таких инвестиций создаются новые рабочие места. Уже сегодня нужно заниматься комплексным развитием городов и территорий, особенно там, где реализуются инвестпроекты. Строить жильё, дороги, детские сады, школы, больницы".

Социальная и жилищная сфера в регионе, по мнению Медведева, также требует кардинальных изменений. "Было дано поручение выделить в 27 государственных программах разделы, которые бы обеспечивали приоритетное развитие Дальнего Востока, имея в виду его социальную сферу. Эта работа, к сожалению, затянулась, требует дополнительных усилий. Обращаю на это внимание всех, кто отвечает за организацию этой деятельности", - сказал он.

Транспортную доступность обозначили как одну из основных проблем, с которой сталкиваются дальневосточники. "Здесь ситуация тоже весьма непростая, особенно это касается двух позиций – строительства и модернизации аэропортов, а также пунктов пропуска через госграницу. Понятно, что регион очень большой, слабозаселённый, работа малой авиации имеет критическое значение. Состояние инфраструктуры большинства объектов вообще не отвечает современным требованиям и становится препятствием при реализации инвестиционных планов и развития туристических направлений. Это не значит, что там ничего не сделано, есть и вполне позитивные примеры, связанные с развитием транспортных узлов, но их, к сожалению, меньше, чем то, на что мы вправе рассчитывать. Есть проект протокольного решения. Предлагаю компактно поработать, чтобы обсудить возможные решения", - сказал Дмитрий Медведев.

Одной из самых больных тем было названо авиационное сообщение на Дальнем Востоке. В ходе заседания было озвучено: из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в 1991 году, осталась – одна шестая часть. По информации министерства транспорта, на сегодняшний день делается всё возможное в рамках сегодняшнего финансирования. Однако, цифры говорят об обратном. Так, в 2013 году в рамках государственных федеральных целевых программ было выделено на развитие аэропортового хозяйства 106,1 млрд., из них более 64 млрд. просто пропало. Это произошло из-за плохой подготовки проектов, несвоевременно проведённой государственной экспертизы, в результате чего госэкспертиза эти проекты просто не приняла. В результате деньги перераспределились, а аэропорты не были построены или не были реконструированы.

Дмитрий Медведев отметил, что около 70% территории на Дальнем Востоке не обладает достаточной авиационной доступностью и дал поручение изучить этот вопрос отдельно и представить ему доклад о том, как это произошло, кто виноват, с предложениями о наказании виновных. Что касается пунктов пропуска, на сегодняшний день экспортные возможности обеспечиваются на 17 млн. т грузов, а потенциал до 2020 года – около 70. "Необходимо в несколько раз увеличить пропускные способности, построить новые пункты пропуска", - сказал глава правительства.