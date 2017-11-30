В Приморской картинной галерее открылась выставка "Окна в Россию"

Приморские ценители картинного искусства смогут прикоснуться к работам художников двадцатого века, среди которых Дмитрий Жалинский, Евсей Моисеенко, Юрий Пименов, Александр Лабас, Борис Иогансон, Сергей Герасимов, Борис Кустодиев, Константин Истомин и многие другие, сообщает ЕНВ.

Большое внимание в сюжетах выставки уделено теме окна. Именно эта часть интерьера поможет зрителю посмотреть на прошлые мгновения глазами художника.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова: "Владивосток для нас сейчас очень важный город, поэтому мы сегодня работаем для сознания здесь филиала Третьяковской Галереи. И прежде чем этот филиал будет открыт, мы решили каждый год проводить во Владивостоке значимый проект. "Окна в Россию", подготовленный совместно с Институтом русского реалистического искусства, один из них".

Генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков:

"Владивосток – финальная точка в большом путешествии проекта "Окна в Россию. Шедевры семи поколений". За прошедшие полгода выставки с успехом проходили в крупнейших культурных центрах России от Запада до Востока".

Куратор проекта и арт-директор Институт русского реалистического искусства Надежда Степанова: "Последнюю выставку "Окна в Россию" гостеприимно принимает Приморская картинная галерея. И если мы начинали своё путешествие в Калининграде выставкой, в состав которой вошли произведения исключительно из собрания Института русского реалистического искусства, то завершаем мы его показом пятидесяти шедевров Третьяковской галереи во Владивостоке".

Директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко:

"Для нас, жителей дальневосточных берегов России, принимать выставку шедевров мастеров семи поколений – это уникальная возможность увидеть подлинные произведения русских и советских художников, чьи имена вошли в отечественную и мировую историю искусства, прикоснуться к сокровищам из собрания Государственной Третьяковской галереи и ощутить гордость от сопричастности к масштабному проекту "Окна в Россию".