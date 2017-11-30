Специальная программа по ипотеке может быть запущена в 2018 году

При покупке жилья на первичном рынке или рефинансировании ранее полученных ипотечных кредитов, семьи, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок, смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин, сообщает ЕНВ.

"Предлагаю запустить специальную программу ипотечного капитала, ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок", — заявил глава государства.

На сегодняшний день, средневзвешенная ставка по ипотеке составляет 10,05%. По словам Путина, исходя из средневзвешенной ипотечной ставки в России 10,5%, новая программа, в конкретном случае, будет предусматривать субсидирование государством 4% ипотечного платежа. По предварительным прогнозам Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей.

Владимир Путин пояснил, что программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер. В частности, разъяснения касаются следующих моментов: "Новая программа будет предусматривать субсидирование ставки в течение трех лет после рождения второго ребенка, а после рождения третьего ребенка — в течение пяти лет с даты выдачи кредита. При появлении третьего ребенка в семьях, которые уже получают субсидию в связи с рождением второго малыша, но не позднее 31 декабря 2022 года, срок предоставления субсидии будет продлеваться на пять лет с даты окончания субсидии по кредиту, полученной в связи с рождением второго ребенка. Если третий ребенок родился уже после истечения срока предыдущей субсидии, ее предоставление будет возобновлено с даты рождения третьего ребенка".

Путин, также, напомнил, что число регионов, получающих федеральные субсидии на выплаты семьям с третьим и последующими детьми, был расширен с 50 до 60. Также, президент отметил, что софинансирование будут получать те регионы, где в среднем у одной женщины рождается двое или менее детей.

Представители приморских банков осторожно относятся к "новшествам" в ипотеке.

"Во-первых, программа только "предлагается", и ясности по ней нет. Как она будет работать – пока не понятно. Во-вторых, мы уже проходили через подобные преференции государства, вводились они опытным путем методом проб и ошибок. По одной программе, например, условия были настолько жесткие, что воспользоваться ею могли единицы. Когда сделали послабления – пошла валовая масса выдачи кредитов, под категорию "подходящие" в основном вошли люди, которые в помощи государства и так не нуждались. То есть, субсидирование – это, безусловно, замечательная мера поддержки граждан, особенно по наличии двух и более детей, но как это будет работать на практике лично в нашем банке пока сказать не могут. Мое мнение однозначно: людям, нуждающимся в жилье, не стоит ждать "манны небесной" и откладывать покупку квартиры "до лучших времен", так как рост цен на первичное жилье ожидается в следующем году ощутимый, и даже если вы попадете в программу субсидирования, не факт, что вы на этом выиграете", - рассказал сотрудник одного их крупнейших банков в Приморском крае на условии неразглашении имени.