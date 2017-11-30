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Общество

29 ноября 2017, 13:30
Заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей

Около десяти тысяч рублей получат первенцы, родившиеся в России

Владимир Путин объявил о "перезагрузке" политики "демографического развития"

"Перезагрузка" политики "демографического развития" произойдет в 2018 году. Семья, в которой родился первый ребенок, будет получать ежемесячные денежные выплаты в среднем около 10-ти тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, сообщает ЕНВ со ссылкой на РБК.

Отметим, что на сегодняшний день в Приморском крае по уходу за ребенком до полутора лет предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 3678,83 рублей. На территории Приморья к началу 2017 года существует 54 вида мер социальной поддержки, из них — 16 пособий семьям с детьми.

С 1 января 2018 года ежемесячная сумма выплат на первенца составит порядка 10,5 тыс. рублей, в зависимости от региона. По словам президента, при ее назначении будут учитываться доходы семей, и выплату получат только те семьи, в которых доход на человека окажется не более чем в полтора раза выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в том или ином регионе России за второй квартал предыдущего года. "Думаю, что справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается", — сказал Владимир Путин.

Интересным стало заявление главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой, которая отметила, что "тем, у кого родились двойняшки или тройняшки, придется доказывать, что у них не один ребенок, а три, и выплаты им нужны на троих детей". В общей сложности на финансирование программы выплат на первенцев в ближайшие годы из федерального бюджета планируется потратить 144,5 млрд руб.

Глава государства Владимир Путин, также, предложил продлить срок действия программы материнского капитала до 2021 года. Долгожданные поправки о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям части средств этого капитала, могут вступить в силу. Как пояснил президент, это позволит использовать материнский капитал для оплаты расходов на уход за ребенком начиная с двухмесячного возраста, а также оплаты детсадов. "Знаю, что востребованность этой меры очень большая. В частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование", — отметил Владимир Путин.

Политику, направленную на стимуляцию рождаемости, принято решение усилить на фоне ухудшения демографической ситуации в стране — только за январь—май 2017 года естественная убыль населения из-за превышения смертностью рождаемости составила 111,8 тыс. человек, что почти втрое превысило ее уровень за первые пять месяцев 2016 года (41,6 тыс.).

Так, в сентябре текущего года, глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал демографическую ситуацию в России одной из тяжелейших в мире. В своем выступлении он предупредил, что в ближайшие пять-шесть лет Россия будет ежегодно терять примерно по 800 тыс. человек, относимых статистикой к трудоспособному населению.

Напомним, на совещании с министрами в середине июня президент России заявил: "Сегодня мы вновь сталкиваемся с падением рождаемости, потому что именно сейчас, в период с 2015 по 2020 годы, входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века. Резкий, катастрофический спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 1970-х годов. Это поколение, в свою очередь, как раз рожало детей в трудные периоды 1990-х годов. И малочисленные поколения 1990-х годов сегодня также начинают создавать свои собственные семьи".

Метки: выплаты, демография, координационный совет, Путин

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