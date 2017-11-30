Поправки в краевой закон отведут полтора месяца на заготовку кедрового ореха

Изменения устанавливают период, в течение которого граждане смогут заготавливать кедровый орех для собственных нужд – с 1 октября по 15 ноября. Кроме того, запрещено при сборе орехов вырубать деревья и кустарники, а также применять инструменты, механизмы и устройства, которые могут повредить лесные насаждения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

"Законопроект подготовлен с целью защиты приморской тайги от чрезмерной антропогенной нагрузки, которую оказывают на нее сборщики кедрового урожая, и деградации лесных массивов", - сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания региона.

"Мы занимаемся этой проблемой уже около года, – отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов. – Выносили вопрос об ограничении сроков заготовки кедрового ореха на общественное обсуждение и нашли поддержку в подавляющем большинстве муниципальных образований края. Поэтому считаем, что предложенные изменения в закон "Об использовании лесов в Приморском крае" помогут справиться с ситуацией и сохранить нашу тайгу".

Нашествие шишкарей, наблюдающееся в лесах края в последние годы, стало настоящим бедствием. Массовая и неограниченная заготовка кедрового ореха приводит к подрыву кормовой базы диких копытных животных и негативно отражается на численности амурского тигра и дальневосточного леопарда. При этом сборщики кедрового урожая зачастую становятся виновниками лесных пожаров и отличаются варварским отношением к "хлебному" дереву приморской тайги.