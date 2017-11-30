Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

29 ноября 2017, 13:00
Депутаты хотят снять ограничение на использование иностранных рабочих в овощеводстве края

Депутаты хотят снять ограничение на использование иностранных рабочих в овощеводстве края

Первоначально Приморский край не попал в перечень субъектов-исключений, определенных правительством

На очередном заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрели проект постановления правительства Российской Федерации "Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на территории Российской Федерации", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Согласно этому документу, иностранцам в России запрещено заниматься продажей лекарств, работать в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток. К торговле алкогольными напитками и табачными изделиями может быть привлечено не более 15 процентов иностранных рабочих. Для деятельности в области спорта, пассажирского и грузового транспорта эта квота составляет 25 и 28 процентов соответственно. А наибольшую долю иностранной рабочей силы разрешено использовать в сельском хозяйстве, где для выращивания овощей можно задействовать до половины иностранцев от общего количества работников.

Проект постановления предусматривает перечень субъектов федерации, на которых не распространяются ограничения по допустимой доле иностранных работников в сфере сельского хозяйства. В их числе Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Московская, Ростовская, Саратовская области, а также Ставропольский и Хабаровский края.

Депутаты Законодательного Собрания считают, что в связи с существующим дефицитом трудоспособного населения в сельской местности и большим количеством ручного труда в сфере выращивания овощей в этот список необходимо включить и Приморский край.

"По опыту Октябрьского района, где в сезон производится до 50 процентов плодоовощной продукции, хочу сказать, мы должны быть готовыми к тому, что без иностранной рабочей силы этого объема не будет. Конечно, дефицит овощей постепенно закроет импорт из Китая, но всей проблемы он не решит, – отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко. – Безусловно, необходимо увеличивать число местных граждан, вовлеченных в сельскохозяйственное производство, но одномоментно административно сокращать число иностранцев – неправильно. К тому же, это вопрос не только продовольственной безопасности края, но и наполнения местных бюджетов. Например, Октябрьский район получает с иностранной рабочей силы порядка 15 миллионов рублей в виде налога на доходы физических лиц. И если ее вдруг не станет, у района появятся выпадающие доходы, которые нужно будет компенсировать".

С аналогичными проблемами, уверен Сергей Кузьменко, столкнется и ряд других муниципалитетов края. В настоящее время для выращивания овощей в Приморье задействовано 3,2 тыс. гектаров посевных площадей, из них 81 процент или 2,6 тыс. га обрабатывается иностранными работниками. Без их труда обеспечить стабильный уровень сельскохозяйственного производства и рост его объемов пока достаточно трудно.

Депутаты решили направить в правительство ходатайство о включении Приморья в перечень регионов, на которые не распространяется ограничение доли иностранных рабочих для сельского хозяйства. "Мы хотим оставить за нашим краем право в случае необходимости увеличивать число иностранной рабочей силы", – сказал председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

Метки: ЗСПК, иностранцы, овощеводство, правительство, сельское хозяйство, трудовые мигранты

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Мнения, комментарии (1)

Человек Кремля, 30.11.2017 12:50
Заметил что в ЗСПК почему то освещается деятельность депутатов только от "Единой России", это сексизм?

Другие новости рубрики

Инфляция, дефолт, экономический кризис: как эти термины понимают на Дальнем Востоке?Инфляция, дефолт, экономический кризис: как эти термины понимают на Дальнем Востоке?
сегодня, 09:00
В ходе опроса приморцы показали средний уровень осведомленности об экономических понятиях
Минпромторг определил список ретейлеров для участия в системе tax freeМинпромторг определил список ретейлеров для участия в системе tax free
сегодня, 01:10
В данный перечень вошли 9 приморских организаций розничной торговли
О проводимой и предстоящей работе на Дальнем Востоке рассказал Дмитрий МедведевО проводимой и предстоящей работе на Дальнем Востоке рассказал Дмитрий Медведев
вчера, 15:30
Большое заседание правительственной комиссии рассмотрело вопросы социально-экономического развития ДФО

Последние новости

Рабочие Hyundai приостановили производство на заводе в Южной КорееРабочие Hyundai приостановили производство на заводе в Южной Корее
сегодня, 13:30
Рабочие организовали забастовку из-за несогласия с условиями труда
Купить елку во Владивостоке можно будет 12 декабряКупить елку во Владивостоке можно будет 12 декабря
сегодня, 13:00
Всего в городе откроется 41 точка продаж
ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании 2018ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании 2018
сегодня, 12:20 1
Этот дизайн станет единственным официальным с момента старта кампании во всех регионах страны

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.11.2017 12:30
Андрей Тарасенко назначил Валентина Дубинина вице-губернатором по сельскому хозяйству 1
20.11.2017 16:10
В Приморье хотят построить фруктовую крипто-ферму 1
24.11.2017 09:10
Глава Минтруда: Бедных пенсионеров в стране нет 1
25.11.2017 14:00
Строительная компания из Гонконга подарит электромобили покупателям своих квартир 1
29.11.2017 13:00
Депутаты хотят снять ограничение на использование иностранных рабочих в овощеводстве края 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+