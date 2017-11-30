Госавтоинспекция Приморского края проводит профилактическую операцию "Автобус"

В целях обеспечения безопасности пассажиров, с начала года Госавтоинспекция Приморья провела свыше 43 тысяч проверок технического состояния транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

В ходе мероприятий сотрудники полиции выявили 157 автобусов, имеющих скрытые, поддельные или измененные номера узлов и агрегатов. Транспортные средства были сняты с маршрутов и доставлены в территориальные отделы полиции для проведения проверок. Свыше 1 тысячи 300 транспортных средств эксплуатировались при наличии неисправностей, способных спровоцировать потерю управления и, как следствие, дорожно-транспортное происшествие.

В рамках пресечения преступлений, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждены 8 уголовных дел (ст. 238 УК РФ), к административной ответственности привлечены 342 должностных и 41 юридическое лицо. За различные нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации к административной ответственности привлечены свыше 3 тысяч водителей автобусов. Среди основных нарушений превышение допустимой скорости движения.

Меры, принимаемые для снижения количества дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте, дают свои положительные результаты. Так, с начала текущего года отмечено снижение числа автоаварий, произошедших по вине водителей пассажирских автобусов. Между тем, зарегистрировано 8 ДТП со смертельным исходом.

Информацию о дорожно-транспортных происшествиях, фактах нарушений ПДД водителями пассажирского транспорта, аннулировании регистрации пассажирских автобусов Госавтоинспекция направляет в адрес профильных департаментов Администрации Приморского края с целью недопущения правонарушителей к участию в перевозке пассажиров.