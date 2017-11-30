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Политика

29 ноября 2017, 12:40
Попытка выйти на волю не увенчалась успехом для бывшего главы Надеждинского района

Попытка выйти на волю не увенчалась успехом для бывшего главы Надеждинского района

По представлению прокурора отменено решение районного суда об условно-досрочном освобождении бывшего главы Надеждинского муниципального района

В октябре 2015 года Надеждинский районный суд Приморского края вынес приговор бывшему главе Надеждинского муниципального района Григорию Ведерникову. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Как установлено в судебном заседании, в 2010-2012 годах Григорий Ведерников организовал деятельность фактически принадлежащих ему компаний ООО "Гранъ" и ООО "Уссуртранс" по добыче полезных ископаемых на земельных участках, незаконно переданных им в аренду без необходимого изменения категории земель. В результате разработки полезных ископаемых на данных земельных участках был уничтожен плодородный слой почвы и растительный покров. Размер экологического ущерба, причиненного окружающей среде, составил более 58 млн. рублей.

Фигурант также принял заведомо незаконное решение о передаче в собственность земельного участка площадью более 350 кв. км своей знакомой без соблюдения необходимых условий. Тем самым были нарушены права других лиц, которые имели первоочередное право на получение указанного участка.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяниях, суд приговорил его за содеянное к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Отбыв половину назначенного судом срока наказания, фигурант обратился в Хасанский районный суд (по месту отбывания наказания) с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Районный суд удовлетворил ходатайство осужденного, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбывания более чем 2 лет. Не согласившись с таким решением суда, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры, отменил принятое судом первой инстанции решение об условно-досрочном освобождении Ведерникова и направил материалы на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Метки: Ведерников, решение, суд, УДО

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