Северная Корея запустила ракету в направлении Японии

С момента того, как Пхеньян провёл свой первый запуск баллистических ракет, градус напряженности в регионе продолжает возрастать. Минувшей ночью Северная Корея провела испытание баллистической ракеты высокой дальности, которая упала недалеко от берега Японии, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Guardian.

Пентагон опубликовал заявление, в котором говорится, что северокорейская сторона испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По сведениям из Сеула, ракета была выпущена примерно в 3 часа по местному времени. Сообщается, что ракета летела примерно 50 минут по очень высокой траектории. Ее высота достигла уровня 4500 километров над землей (это более чем в 10 раз превышает орбиту Международной космической станции). После этого, ракета опустилась почти на 1000 км от места запуска к западному побережью Японии.

Предполагается, что это самая мощная из трех МБР, которые Северная Корея испытала до сих пор. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты, охарактеризовав его как "насильственный акт", который "невозможно терпеть". Также японский премьер призвал к чрезвычайному заседанию Совета безопасности ООН.

Физик и ракетный эксперт Дэвид Райт подсчитал, что, если бы ракета летела по нормальной траектории, она бы достигла цели в 13 тысяч километров от места запуска. Этого достаточно, чтобы достать до Вашингтона, Европы или Австралии. Очевидно, что новое испытание Северной Кореи показывает возможности Пхеньяна нанести ответный удар после любой попытки превентивного удара по территории КНДР.

"Если честно, траектория полета ракеты была выше, чем уровень любого другого предыдущего запуска, которые они проводили, - сказал журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис. – Они продолжают создавать баллистические ракеты, которые могут угрожать любой точке мира". Мэттис добавил, что северокорейская ракетная программа угрожает миру, региональному спокойствию и, конечно же, Соединенным Штатам.

Президент Трамп, который настаивал на том, что не допустит развития северокорейских развитие МБР во время своего президентства, накануне заявил: "Мы позаботимся об этом. Это ситуация, с которой мы справимся".

"Ракета была запущена из Сайн-Ни в Северной Корее. Она пролетела около 1000 км, прежде чем упасть в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии. Мы работаем с нашими партнерами по более подробной оценке запуска", - сказал официальный представитель Пентагона Роберт Мэннинг. Он добавил: "Командование воздушно-космической обороны Северной Америки определило, что запуск ракеты из Северной Кореи не представляет угрозы для нашего континента, наших территорий и наших союзников".

В течение нескольких минут после запуска в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи заявили, что Сеул осуществил учения, связанные с запуском ракеты "прецизионного удара". По словам представителей военного ведомства, Южная Корея была готова к немедленному реагированию на любую атаку со стороны Севера. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон осудил запуск и добавил: "Дипломатические варианты решения вопроса остаются на данный момент жизнеспособными и открытыми. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного пути к денуклеаризации и прекращению воинственных действий Северной Кореи".

Прошедшее испытание стало первым с момента запуска последней баллистической ракеты КНДР 15 сентября. Незадолго до запуска президент США Дональд Трамп отметил, что угрозы со стороны руководства Северной Кореи нанести удар по США и их союзникам станут "фатальным просчетом". "У Соединенных Штатов сейчас совсем другое руководство, если сравнивать с тем, которое было в прошлом. Не стоит недооценивать нас. И не пытайтесь нас провоцировать", - заявил Дональд Трамп в своей речи в южнокорейском парламенте.

Синдзо Абэ же сказал журналистам: "Мы никогда не уступим провокационным действиям Северной Кореи. Международное сообщество окажет максимальное давление на КНДР, чтобы она отказалась от своей программы развития баллистических ракет и ядерного оружия. Международному сообществу необходимо работать в унисон для полной реализации санкций".