Китайские военные провели учения вблизи границы с КНДР при -17 C

В минувшие выходные китайские пограничники провели боевые учения на фоне продолжающейся напряженности в регионе. Незадолго до этого был закрыт пограничный Мост Китайско-корейской дружбы на реке Ялуцзян, соединяющий города Даньдун (Китай, провинция Ляонин) и Синыйджу (КНДР, провинция Пхёнан-Пукто), сообщает ЕНВ.

Учения направлены на улучшение боевых возможностей в холодную погоду. Эксперты отмечают, что, несмотря на недавний визит спецпосланника председателя КНР Сун Тао в КНДР, уровень напряженности между двумя сторонами не показывает признаков ослабления.

За безопасность китайско-корейской границы отвечает 78-я армейская часть командования китайского северного военного округа, штаб-квартира которого находится в Харбине, провинция Хэйлунцзян. Они провели учения в условиях низких температур к востоку от Внутренней Монголии в минувшие выходные. Об этом сообщают китайские СМИ. Во время учений температура воздуха упала до - 17 C.

В ходе учений были сымитированы боевые действия между подразделениями армии. Были отработаны действия пограничных войск при задействовании воздушных ударов, электромагнитных помех и при применении воздушной разведки. Прошлогодние учения на севере Китая показали 27 слабых точек, в том числе, неточность стрельбы, недостаточный уровень вождения в снежных и ледяных условиях. Нынешние учения были направлены на укрепление боевых навыков в холодных условиях. Они проводят ежегодно в течение многих лет.

Напомним, накануне учений, в пятницу министерство иностранных дел Китая объявило о временном закрытии китайско-северокорейского моста дружбы в Даньдуне, провинции Ляонин, по техническим причинам. Мост длиной 944 метра соединяет центр легкой промышленности Северной Кореи Синыйджу с китайским Даньдуном. Этот мост иногда называют "экономическим спасательным путем" Пхеньяна, через который идёт 80 процентов двусторонних торговых потоков.

"Хотя мост якобы был закрыт для ремонта, этот шаг вызвал предположение, что стороны находятся в затяжном конфликте", - прокомментировал военный эксперт Тайбэйского аналитического центра "Общество стратегических исследований".

"Это давняя история. Каждый раз, когда китайско-северокорейские отношения ухудшаются, всегда появляется новость о том, что Китай перемещает войска около границы", - отмечает директор программы международной безопасности Института Лоуи (Австралия) Эван Грэм. Он отметил, что недавние учения состоялись после того, как специальный посланник Китая посетил Северную Корею, но, как сообщается, не встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Эксперты связывают прошедшие китайские военные действия в регионе, в том числе, учения в Желтом море в июле и августе с потенциальным предупреждением силам КНДР и США. В этом году напряженность на Корейском полуострове обострилась, так как Северная Корея начала серию ракетных и ядерных испытаний, что впоследствии привело к принятию международных санкции против северокорейского режима. Вашингтон также усилил давление на Китай, крупнейшего торгового партнера Северной Кореи.