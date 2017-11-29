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Общество

29 ноября 2017, 09:50
Почта России во Владивостоке станет участником общегородской ярмарки вакансий

Почта России во Владивостоке станет участником общегородской ярмарки вакансий

Ярмарка вакансий состоится 29 ноября

29 ноября соискатели работы смогут задать вопросы специалистам Почты России и выбрать интересующую вакансию в разных районах города Владивостока.

Сегодня Почта России объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране - около 350 тысяч почтовых работников. На предприятии действуют программы социальной поддержки. Это дополнительное страхование работников и членов семьи, компенсация стоимости путевок летнего оздоровления детей и санаторного лечения, выплаты пенсионерам, а также людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Система охраны труда Почты России включает в себя проведение медицинских обследований, соблюдение графиков оплачиваемых отпусков и др.

Программа развития и адаптации новых сотрудников позволяет каждому реализовать свои способности в различных функциональных службах государственной компании. Приморские операторы, почтальоны и водители неоднократно становились победителями Всероссийских конкурсов профессионального мастерства, подтверждая свою высокую квалификацию и получая заслуженное признание коллег.

Ярмарка вакансий состоится 29 ноября 2017 года в Приморской краевой филармонии по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 13.

Метки: почта России, ярмарка вакансий

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