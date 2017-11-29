Почта России во Владивостоке станет участником общегородской ярмарки вакансий

29 ноября соискатели работы смогут задать вопросы специалистам Почты России и выбрать интересующую вакансию в разных районах города Владивостока.

Сегодня Почта России объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране - около 350 тысяч почтовых работников. На предприятии действуют программы социальной поддержки. Это дополнительное страхование работников и членов семьи, компенсация стоимости путевок летнего оздоровления детей и санаторного лечения, выплаты пенсионерам, а также людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Система охраны труда Почты России включает в себя проведение медицинских обследований, соблюдение графиков оплачиваемых отпусков и др.

Программа развития и адаптации новых сотрудников позволяет каждому реализовать свои способности в различных функциональных службах государственной компании. Приморские операторы, почтальоны и водители неоднократно становились победителями Всероссийских конкурсов профессионального мастерства, подтверждая свою высокую квалификацию и получая заслуженное признание коллег.

Ярмарка вакансий состоится 29 ноября 2017 года в Приморской краевой филармонии по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 13.