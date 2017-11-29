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Политика

28 ноября 2017, 20:50
Накануне сессии краевого парламента состоялось заседание фракции партии "Единая Россия"

Накануне сессии краевого парламента состоялось заседание фракции "Единая Россия"

Тайным голосованием "единороссы" выбрали нового лидера фракции

Накануне сессии краевого парламента состоялось заседание фракции партии "Единая Россия" в Законодательном Собрании Приморского края. Одним из главных вопросов заседания фракции, имеющим большое социальное значение, стала информация о ходе строительства во Владивостоке Приморского краевого онкологического диспансера и пристройки к радиологическому корпусу. Четырехэтажный палатный корпус онкодиспансера рассчитан на 40%. Уже закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Планируется, что строительные работы будут завершены в марте 2018 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Также депутаты обсудили поправки в закон "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". Как сообщила и.о. директора департамента финансов Приморского края Наталья Снитко, представленный врио губернатора проект закона о внесении изменений в бюджет текущего года предусматривает увеличение доходов краевого бюджета на 2,5 млрд рублей, снижение расходов на 3,7 млрд рублей, и соответственно сокращение размера бюджетного дефицита на 5,6 млрд  рублей.

Увеличение доходов бюджета за счет федеральных средств составит 523 миллиона рублей. Эти средства будут направлены, в частности, на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, на выплату региональной доплаты к пенсии, на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

Собственные доходы краевого бюджета увеличились на 1 миллиард 985 миллионов рублей. Этого удалось добиться за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций и от предпринимателей, осуществляющих деятельность по упрощенной системе налогообложения. За счет этих средств, в частности, будут увеличены расходы на обеспечение населения лекарственными препаратами. Также дополнительные доходы планируется направить на индексацию оплаты труда работникам краевых госучреждений, субсидии спортивным организациям.

Дискуссию среди депутатов вызвали суммы, которые в представленном проекте бюджетных корректировок планируется дополнительно направить АО "Примавтодор" на приобретение техники для строительства и ремонта краевых дорог. Тем не менее, большинством голосов было решено согласится с представленными корректировками и вынести поправки закона "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" на очередное заседание краевого парламента.

Кроме того, депутаты обсудили проект постановления правительства РФ "Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на территории Российской Федерации". Этот вопрос также вызвал оживленную дискуссию.

Проект постановления предусматривает перечень субъектов федерации, на которых не распространяются ограничения по допустимой доле иностранных работников в сфере сельского хозяйства. В их числе - Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Московская, Ростовская, Саратовская области, а также Ставропольский и Хабаровский края. Депутаты Законодательного Собрания считают, что в связи с существующим дефицитом трудоспособного населения в сельской местности в этот список необходимо включить и Приморский край.

"Безусловно, необходимо увеличивать число местных граждан, вовлеченных в сельскохозяйственное производство, но одномоментно административно сокращать число иностранцев - неправильно, - считает заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко. - К тому же это вопрос не только продовольственной безопасности края, но и наполнения местных бюджетов. Например, Октябрьский район получает с иностранной рабочей силы порядка 15 миллионов рублей в виде налога на доходы физических лиц. И если ее вдруг не станет, у района появятся выпадающие доходы, которые нужно будет компенсировать".

Сейчас для выращивания овощей в Приморье используется 3,2 тысячи гектаров посевных площадей, из них 81% или 2,6 тыс. га обрабатывается иностранными работниками. Без их труда обеспечить стабильный уровень сельхозпроизводства и рост его объемов, а также продовольственную безопасность края пока достаточно сложно.

Депутаты фракции "Единая Россия" большинством голосов поддержали решение направить в правительство ходатайство о включении Приморья в перечень регионов, на которые не распространяется ограничение доли иностранных рабочих для сельского хозяйства. "Мы хотим оставить за нашим краем право в случае необходимости увеличивать число иностранной рабочей силы", – сказал председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

На заседании фракции "Единая Россия" было одобрено назначение на должность временно исполняющего обязанности первого вице-губернатора Приморского края Александра Костенко. До этого он занимал пост председателя комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности, а также являлся лидером фракции в краевом парламенте.

Тайным голосованием парламентарии выбрали нового руководителя фракции "Единая Россия". Им единогласно был избран депутат Сергей Слепченко. Ему еще предстоит пройти утверждение в этой должности Приморским региональным отделением партии.

Метки: Единая Россия, ЗСПК

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