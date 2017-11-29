Накануне сессии краевого парламента состоялось заседание фракции "Единая Россия"

Накануне сессии краевого парламента состоялось заседание фракции партии "Единая Россия" в Законодательном Собрании Приморского края. Одним из главных вопросов заседания фракции, имеющим большое социальное значение, стала информация о ходе строительства во Владивостоке Приморского краевого онкологического диспансера и пристройки к радиологическому корпусу. Четырехэтажный палатный корпус онкодиспансера рассчитан на 40%. Уже закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Планируется, что строительные работы будут завершены в марте 2018 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Также депутаты обсудили поправки в закон "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". Как сообщила и.о. директора департамента финансов Приморского края Наталья Снитко, представленный врио губернатора проект закона о внесении изменений в бюджет текущего года предусматривает увеличение доходов краевого бюджета на 2,5 млрд рублей, снижение расходов на 3,7 млрд рублей, и соответственно сокращение размера бюджетного дефицита на 5,6 млрд рублей.

Увеличение доходов бюджета за счет федеральных средств составит 523 миллиона рублей. Эти средства будут направлены, в частности, на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, на выплату региональной доплаты к пенсии, на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

Собственные доходы краевого бюджета увеличились на 1 миллиард 985 миллионов рублей. Этого удалось добиться за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций и от предпринимателей, осуществляющих деятельность по упрощенной системе налогообложения. За счет этих средств, в частности, будут увеличены расходы на обеспечение населения лекарственными препаратами. Также дополнительные доходы планируется направить на индексацию оплаты труда работникам краевых госучреждений, субсидии спортивным организациям.

Дискуссию среди депутатов вызвали суммы, которые в представленном проекте бюджетных корректировок планируется дополнительно направить АО "Примавтодор" на приобретение техники для строительства и ремонта краевых дорог. Тем не менее, большинством голосов было решено согласится с представленными корректировками и вынести поправки закона "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" на очередное заседание краевого парламента.

Кроме того, депутаты обсудили проект постановления правительства РФ "Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на территории Российской Федерации". Этот вопрос также вызвал оживленную дискуссию.

Проект постановления предусматривает перечень субъектов федерации, на которых не распространяются ограничения по допустимой доле иностранных работников в сфере сельского хозяйства. В их числе - Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Московская, Ростовская, Саратовская области, а также Ставропольский и Хабаровский края. Депутаты Законодательного Собрания считают, что в связи с существующим дефицитом трудоспособного населения в сельской местности в этот список необходимо включить и Приморский край.

"Безусловно, необходимо увеличивать число местных граждан, вовлеченных в сельскохозяйственное производство, но одномоментно административно сокращать число иностранцев - неправильно, - считает заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко. - К тому же это вопрос не только продовольственной безопасности края, но и наполнения местных бюджетов. Например, Октябрьский район получает с иностранной рабочей силы порядка 15 миллионов рублей в виде налога на доходы физических лиц. И если ее вдруг не станет, у района появятся выпадающие доходы, которые нужно будет компенсировать".

Сейчас для выращивания овощей в Приморье используется 3,2 тысячи гектаров посевных площадей, из них 81% или 2,6 тыс. га обрабатывается иностранными работниками. Без их труда обеспечить стабильный уровень сельхозпроизводства и рост его объемов, а также продовольственную безопасность края пока достаточно сложно.

Депутаты фракции "Единая Россия" большинством голосов поддержали решение направить в правительство ходатайство о включении Приморья в перечень регионов, на которые не распространяется ограничение доли иностранных рабочих для сельского хозяйства. "Мы хотим оставить за нашим краем право в случае необходимости увеличивать число иностранной рабочей силы", – сказал председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

На заседании фракции "Единая Россия" было одобрено назначение на должность временно исполняющего обязанности первого вице-губернатора Приморского края Александра Костенко. До этого он занимал пост председателя комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности, а также являлся лидером фракции в краевом парламенте.

Тайным голосованием парламентарии выбрали нового руководителя фракции "Единая Россия". Им единогласно был избран депутат Сергей Слепченко. Ему еще предстоит пройти утверждение в этой должности Приморским региональным отделением партии.