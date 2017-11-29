Дебаты в рамках федерального проекта "Молодежь 2030" прошли во Владивостоке

25 ноября, в кампусе Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) состоялись парламентские дебаты молодых политологов Приморского края на тему "Роль современной молодежи в политических процессах России". Мероприятие проводилось в рамках регионального этапа федерального проекта в области молодежной политики "Молодежь 2030: Будущее России глазами молодежи", сообщает ЕНВ.

В Приморье завершился региональный этап проекта "Молодежь 2030: Будущее России глазами молодежи", организованного Молодежным отделением Российского общества политологов (МолРОП). Восемь команд по четыре человека попеременно в рамках дискуссии отстаивали свою точку зрения по данным проблемам:

"Идентификация молодежи в политических процессах современной России. Необходимо ли это делать: ЗА и ПРОТИВ"

"Участие молодежи в непосредственных формах осуществления государственного и муниципального управления: нужны ли дополнительные механизмы мотивации"

Участники дебатов не только выразили различные точки зрения по проблематике, но и, во многих случаях, пришли к единогласным выводам. В частности, по первой теме, стороны "правительства" и "оппозиции" пришли к мнению, что, так или иначе, молодежь должна вовлекаться в современные политические процессы современной России, а иное будет способствовать росту напряженности в одном из самом активных слоев общества в дальнейшем. Обсуждения в рамках второй темы парламентских дебатов также дали определённые результаты: стороны согласились, что участие молодежи в непосредственных формах осуществления государственного и муниципального управления должно прививаться с детства, поэтому такой "процесс включения" должен быть включен в воспитательные и образовательные институты современной России. Эти и многие другие предложения команд будут включены в Декларацию российской молодежи, которая, в свою очередь, будет представлена в Администрации президента РФ. Поэтому решения, выработанные в рамках регионального этапа, вполне возможно, лягут в основу выработки государственной стратегии в области молодежной политики.