Олег Абрамов принял участие в проекте политологов ДВФУ "Личное мнение"

22 ноября в кампусе Дальневосточного федерального университета состоялась встреча студентов-политологов с солистом музыкального проекта RADIO TAPOK Олегом Абрамовым. В формате телемоста "Владивосток-Москва" студенты смогли узнать, как стать популярным в сети и набирать миллионы просмотров в Youtube. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Личное мнение", организованного кафедрой политологии ДВФУ и Центром социальных инноваций "Чёрный куб", сообщает ЕНВ.

Олег Абрамов стал известен благодаря тому, что исполняет мировые хиты в новом звучании на русском языке. Несмотря на то, что его проект RADIO TAPOK в качестве самостоятельного существует только с 2016 года, он уже успел полюбиться широкой российской аудитории. "Каверы" на Linkin Park, Rammstein, Eminem, Gorillaz и многих других смогли в короткий промежуток времени поднять популярность проекта на всероссийский уровень.

Цель данной встречи - приобщить молодую аудиторию к современным интернет-технологиям через живое общение с одним из наиболее успешных представителей интернет-продвижения в России. Ценность прошедшего мероприятия заключается в том, что Олег Абрамов, имеющий сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров, дал студентам практические советы по продвижению собственных проектов и самих себя на площадках глобальной сети.

Проект "Личное мнение" содействует профессиональному становлению молодых специалистов уже работающих политологами, а также формированию дополнительной учебной и профессионально-ориентированной мотивации у бакалавров и магистрантов, обучающихся на кафедре политологии Дальневосточного федерального университета.

По мнению заведующей кафедрой политологии ДВФУ Натальи Коломейцевой, встречи с успешными людьми способствуют формированию широкого кругозора. "В рамках проекта мы проводим встречи не только с политиками, но и общественными деятелями, успешными бизнесменами, а также представителями медиа. Общаясь с яркими масштабными личностями, наши студенты обогащают и свой внутренний мир. Мне бы хотелось, чтобы каждый из них впоследствии стал не менее успешен, чем наши гости эксперты, а для этого необходимо понять и почувствовать ту самую формулу успеха", - отметила Наталья Коломейцева.