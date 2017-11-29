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Экономика

28 ноября 2017, 17:30
Реальная заработная плата в России в 2018 году "обгонит" инфляцию

Реальная заработная плата в России в 2018 году "обгонит" инфляцию

По прогнозам министра финансов, доходы бюджетников в среднем вырастут на 15-20%

Реальная заработная плата в России в 2018 году вырастет на 4%, то есть обгонит инфляцию. Так считает министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ЕНВ.

Ранее сообщалось, что, по данным Счетной палаты, рост пенсий в 2017 году обогнал инфляцию, теперь, получается, "на старт" вышли доходы бюджетников.

Министр сказал так: "Если мы говорим о бюджете следующего года, у нас реальные заработные платы - то есть зарплаты над инфляцией - вырастут больше чем на 4%". Он прогнозирует рост зарплаты бюджетников в новом году в среднем на 15–20%. "Это произойдет благодаря тому, что будут выполнены указы президента от мая 2012 года", - цитирует его слова ТАСС, подчеркнув, что рост зарплат бюджетных работников не будет "съеден" инфляцией.

По ожиданием экспертов, уровень инфляции в РФ в 2018 году составит 3,7%. 

Напомним, что сегодня, по данным регулятора, инфляция "упала" до рекордных 2,6 %. При этом, многие финансовые аналитики утверждают, что, в частности, замедление "инфляции спроса", которое формируется из рыночных факторов, должно настораживать. Можно сказать, что в 2017 году Банк России сделал чистосердечное признание: при растущей "инфляции издержек", "инфляция спроса" - отрицательная.

Кандидат экономических наук по специальностям "Экономика и управление народным хозяйством" и "Финансы, денежное обращение и кредит" Максим Кривелевич уверен, что показатели 2,6% инфляции в текущем году - не повод "водить хороводы": "Инфляция издержек" связана с ежегодным пополнением казны из кармана населения. Происходит это за счет различных механизмов, таких как поднятие акцизов на топливо, на алкогольную продукцию и прочие налоговые сборы. Изъятие так называемой "избыточной денежной массы" у населения и является теми "заплатами", которыми "латают дыры" в бюджете. При этом, рост "инфляции издержек" - это абсолютно рукотворное, управляемое государством явление. Другой компонент, дающий общую инфляционную картину  - "инфляция спроса", и она управлению не подлежит. Проще говоря, когда людям не на что покупать - это не повод для праздника. Нет потребителей - нет продаж, а следовательно, нет экономическом роста".

Метки: зарплата, инфляция, Минфин

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