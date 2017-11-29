В 2018 году состав ТОФ пополнят новейшие корветы и дизель-электрическая подлодка

Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2018 году планирует принять в состав около 10 новейших кораблей и судов обеспечения. Среди них два новейших корвета и первую в серии дизель-электрическую подлодку проекта 636.3, сообщает ЕНВ.

Планируется, что следом за корветом "Совершенный", который прибыл во Владивосток в текущем году, соединение надводных кораблей флота пополнят новейшие корветы "Громкий" и "Гремящий" на которых уже сформированы экипажи. Один из этих кораблей достраивается в Комсомольске-на-Амуре, другой на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге.

Также в планах принятие в боевой состав первой в серии дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3. Эти подлодки строятся специально для Тихоокеанского флота, они обладают улучшенными характеристиками и способны нести комплекс крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Также флот получит новые противодиверсионные катера и несколько судов обеспечения, в том числе, современный буксир.