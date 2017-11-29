Новый закон может упростить инвалидам-автолюбителям жизнь

В соответствии с действующими правилами, эвакуация автомобилей инвалидов с неположенных мест происходила так же как и у всех - эвакуатор забирал транспортное средство на арестплощадку, и вся процедура возврата авто для инвалидов от здоровых людей практически не отличалась. Сегодня есть надежда, что "гражданская уравниловка" сойдет "на нет". Как это упростит жизнь людей с ограниченными возможностями, разбирались ЕНВ.

Часто на дорогах встречаются автомобили, на переднем и заднем стеклах которых выставлен знак - желтый квадрат со схематическим изображением человека на коляске. Этот знак информирует других участников движения, что данное транспортное средство управляется инвалидом. Вешать эту табличку имеют право только инвалиды первой и второй группы, а также лица, которые их перевозят, например, члены семьи. Льготы водителям-инвалидам подразумевают под собой различные послабления и помощь таким им в различных ситуациях.

К сожалению, некоторые недобросовестные граждане, будучи вполне себе здоровыми, не оказываются от соблазнов "примазаться" к инвалидной категории. Например, действующее законодательство дает инвалидам право бесплатно пользоваться местами для парковки специальных транспортных средств, если на автомобиле установлен соответствующий опознавательный знак.

При этом, если спецпарковка занята, и машина со знаком "осторожно инвалид" становится на место, не предназначенное для парковки, транспортное средство могут эвакуировать в отсутствии владельца при наличии знаков "Остановка (стоянка) запрещена" и дополнительной таблички 8.24 "Работает эвакуатор".

Андрей Дмитренко, имеющий второю группу инвалидности, рассказывает, что с парковкой его автомобиля во Владивостоке часто связаны неприятности: "Недавно, подъехав к супермаркету, занимаю место, предназначенное для инвалидов. Другие места, кстати, заняты. Сзади подпирает "джип" и сигналит, а я даже выйти не могу, чтобы узнать чего ему надо. Оказывается, он требовал, чтобы я ему место освободил – и это здоровый дядька. Спорить в таких случаях себе дороже, предпочел просто уехать". Он, также рассказал о том, какие проблемы получают люди с ограниченными возможностями, если в отсутствии "положенных" мест паркуются "там, где не положено".

"Возвращаешься к своему автомобилю, а его нет. Что делать - не понятно. На коляске-то далеко не уедешь. Я, конечно, понимаю, что правила для всех общие, но, с другой стороны, по водителю-инвалиду они бьют гораздо сильнее, чем по водителю со здоровыми ногами и руками, тем более, на "наши" парковочные места, бывает, ставят свои авто обычные граждане. Купят знак в магазине и паркуются на местах для инвалидов, а я вынужден непонятно где автомобиль оставлять, а потом "бегать" за ним, если эвакуировали. Сейчас же все просто, такой знак можно приобрести без всяких проблем. Никто не проверяет, лжеинвалидов не штрафуют, никак не наказывают", - отмечает Андрей Дмитренко.

Действительно. Сейчас в законе указано, что сама эмблема должна быть закреплена за конкретным автомобилем, которым пользуется человек с инвалидностью, а не за инвалидом. Любой желающий может купить такой знак, и наказание ему за это, как говориться, "не светит". Эту информацию подтвердили и в службе ГИБДД. Действительно, никаких наказаний гражданам, налепивших знак инвалида на автомобиль, не предусмотрено.

Однако, нашлись люди - представители ЛДПР и партии "Единая Россия" - которые уже задумались над тем, как хоть немного облегчить жизнь автолюбителям с ограниченными возможностями. Заместитель председателя нижней палаты парламента Игорь Лебедев, председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов и зампред комитета Михаил Терентьев на днях инициировали движение проекта федерального закона, определяющего, что эвакуация и задержание транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид", запрещена. Тут внесена небольшая ремарка. Дабы законопослушные граждане не возмутились тем фактом, что с принятием закона инвалиды смогут нарушать ПДД, депутаты определили так: вместо эвакуации транспортного средства с опознавательным знаком "Инвалид" на штрафстоянку, автоинспектором может быть принято решение о его перемещении в ближайшее разрешенное место, где автомобиль не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов.

Кроме того, проектом закона предлагается, что знак "Инвалид" должен быть персонифицирован, и должен выдаваться инвалидам вне зависимости от группы. При этом, выдавать соответствующую эмблему должны либо МВД, либо медико-социальная экспертиза.

Андрея Дмитренко, как и других людей с ограниченными возможностями, такое нововведение настраивает на позитивный лад: "Это было бы очень хорошо! По крайней мере, в вынужденной ситуации "неправильной парковки" я смогу быть уверенным, что мое авто не заберут и мне не придется добираться до дома "пешком". И, конечно, если будут приняты меры по выдаче знаков, это облегчило бы нам жизнь. Нужно сделать так, чтобы так называемыми немногочисленными льготами могли пользоваться действительно люди, имеющие группу инвалидности, а не такие, как тот "брутал", который подъехал на "джипе" и нагло выгнал меня с законной парковки".