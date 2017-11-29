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В мире

28 ноября 2017, 18:00
Белый дом может запретить использовать личные мобильные телефоны своим сотрудниками

Белый дом может запретить использовать личные мобильные телефоны своим сотрудниками

Мнения чиновников по этому вопросу разделились

Белый дом может запретить своим сотрудникам использовать личные мобильные телефоны во время работы. Это уже вызвало обеспокоенность у некоторых работников администрации президента, сообщает ЕНВ.

Президент США Дональд Трамп неоднократно жаловался на утечку информации с момента вступления в должность. При этом, один из американских чиновников из администрации США рассказал, что потенциальное изменение не связано с опасениями о несанкционированных раскрытиях информации информационным агентствам. По словам чиновников, предлагаемый запрет обусловлен проблемами кибербезопасности. Один из официальных лиц добавил, что слишком много устройств подключено к беспроводной сети Белого Дома. При этом, по его словам, личные телефоны не столь безопасны, как те, что находятся на балансе федерального правительства.

По словам другого источника, глава аппарата Белого дома Джон Келли, чей личный телефон был атакован хакерами в начале этого года, склоняется к введению запрета. Должностные лица отметил, что это решение всё ещё обсуждается и не является окончательным. Высшие должностные лица США пока не решили, стоит ли налагать запрет, а если стоит, то будет ли он применяться ко всем сотрудникам администрации президента.

Белый дом уже принял ряд мер, ограничивающих использование личных беспроводных устройств. Например, от чиновников администрации президента требуется оставлять телефоны за пределами залов заседаний, на которых обсуждаются темы конфиденциального или секретного характера.

Тем временем, часть чиновников администрации президента отмечают, что запрет может привести к ряду отрицательных непредвиденных последствий. С помощью мобильных устройств, которые числятся на балансе Белого дома, нельзя отправить текстовые сообщения. Некоторые сотрудники обеспокоены тем, что их могут обвинить в расходовании государственных средств, если они будут использовать казенные телефоны в личных целях.

Компьютерная сеть Белого дома уже блокирует доступ сотрудников к определенным веб-сайтам, включая Gmail и Google Hangouts. Люди, выступающие против этой идеи, также отмечают, что требования к учету телефонных разговоров в Белом Доме, придут к тому, что впоследствии личные данные могут быть разглашены. Кроме того, в администрации президента некоторые высшие должностные лица беспокоились о том, что сотрудники используют свои личные устройства для общения с журналистами.

В октябре американский медийный холдинг Politico сообщил, что чиновники Белого дома полагали, что личный мобильный телефон Джона Келли был подвержен атаке хакеров в течение нескольких месяцев. Это подогрело опасения по поводу того, что секретная информация могла попасть в руки иностранных спецслужб. Также сотрудникам администрации президента было рекомендовано не использовать свои личные или обычные мобильные телефоны во время поездки Дональда Трампа в Китай, которая состоялась в начале этого месяца. Вместо этого, аппарат Трампа пользовался служебными телефонами.

Напомним, в первые месяцы работы администрации Дональда Трампа бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер потребовал, чтобы члены правительства сдали свои мобильные телефоны для проверки. Господин Спайсер предупредил тогда своих коллег, что использование зашифрованных приложений для обмена сообщениями, таких как Signal and Confide, является нарушением закона. Бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус предлагал запретить личные мобильные телефоны еще до того, как покинул свой пост в июле. Об этом также рассказали источники в администрации президента США. 

Метки: США

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