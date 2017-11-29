Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

28 ноября 2017, 16:10
Поиски пропавшей аргентинской подводной лодки продолжаются

Поиски пропавшей аргентинской подводной лодки продолжаются

Причинами исчезновения лодки с радаров стали разгерметизация корпуса и последовавшее короткое замыкание

Субмарина San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. Тогда экипаж сообщил, что вода стала просачиваться в подводную лодку в результате неисправности. После этого вода попала в корпус лодки, в результате чего её батареи разрядились. Об этом заявил в понедельник официальный представитель военно-морского флота Аргентины. На подводной лодке находились 44 члена экипажа. Их семьи продолжают надеяться на спасение своих близких, сообщает ЕНВ.

Запасы кислорода на San Juan составляли всего семь дней, на тот момент, когда подводная лодка потеряла контакт с ВМФ. Спасательные экипажи из разных стран, в том числе из России и США, отправились в зону предполагаемого крушения.

"До исчезновения с радаров подводная лодка повернула в сторону базы Мар-дель-Плата. Это произошло уже после коротком замыкания в батарее. Экипажу пришлось изолировать батарею и продолжать плыть в направлении Мар-дель-Платы, используя запасную батарею", - рассказал руководитель пресс-службы военно-морского флота Энрике Балби накануне на пресс-конференции.

После того, как контакт с San Juan был потерян, специалисты Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний обнаружили шум, который, по словам официального представителя военно-морского флота, издавала подводная лодка.

Поиски 65-метровой дизельной подводной лодки сосредоточены в районе на расстоянии около 430 километров от южного побережья Аргентины. На место поисков прибыли корабли и самолеты, из 13 стран, включая Россию, США, Бразилию, Чили и Великобританию. Всего в спасательной операции принимает участие более 4 тысяч человек.

Семьи членов экипажа неоднозначно смотрят на судьбу своих родных. Некоторые родственники говорят о том, что прямых доказательств смерти членов экипажа еще нет. Они надеются на то, что экипажу удалось поднять подводную лодку достаточно близко к поверхности океана, чтобы пополнить запасы кислорода после исчезновения.

Однако, не все разделяют эти надежды. Итати Легуизамон сказала, что, по ее мнению, ее муж, член экипажа Герман Суарес, уже погиб. "Нет, они не живы, - сказала она журналистам, при этом, ее голос дрожал, а глаза заливались слезами. – Я не хочу этого. Я люблю его. Я обожаю его. Мои родственники ругают меня за то, что я говорю, но почему их еще не нашли? Почему нам не говорят правду?"

Поисков операция аргентинской подводной лодки San Juan продолжается.

Метки: San Juan, Аргентина, подлодка

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Китайские военные провели учения вблизи границы с КНДР при -17 CКитайские военные провели учения вблизи границы с КНДР при -17 C
сегодня, 10:10
Это первые регулярные учения пограничных войск, которые происходят после закрытия моста между КНР и КНДР
Белый дом может запретить использовать личные мобильные телефоны своим сотрудникамиБелый дом может запретить использовать личные мобильные телефоны своим сотрудниками
вчера, 18:00
Мнения чиновников по этому вопросу разделились
Экономики стран Юго-Восточной Азии переживают расцветЭкономики стран Юго-Восточной Азии переживают расцвет
вчера, 14:50
Об экономическом росте в Индонезии, Малайзии, Таиланда, во Вьетнаме и на Филиппинах – в материале ЕНВ

Последние новости

Почта России во Владивостоке станет участником общегородской ярмарки вакансийПочта России во Владивостоке станет участником общегородской ярмарки вакансий
сегодня, 09:50
Ярмарка вакансий состоится 29 ноября
Накануне сессии краевого парламента состоялось заседание фракции "Единая Россия"Накануне сессии краевого парламента состоялось заседание фракции "Единая Россия"
вчера, 20:50
Тайным голосованием "единороссы" выбрали нового лидера фракции
Олег Абрамов принял участие в проекте политологов ДВФУ "Личное мнение"Олег Абрамов принял участие в проекте политологов ДВФУ "Личное мнение"
вчера, 19:30
Известный российский блогер и кавер-исполнитель дал студентам практические советы по продвижению собственных проектов и себя в интернете

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

16.11.2017 13:40
Внеочередное заседание Законодательного собрания Приморского края прошло во Владивостоке 1
17.11.2017 12:30
Андрей Тарасенко назначил Валентина Дубинина вице-губернатором по сельскому хозяйству 1
20.11.2017 16:10
В Приморье хотят построить фруктовую крипто-ферму 1
24.11.2017 09:10
Глава Минтруда: Бедных пенсионеров в стране нет 1
25.11.2017 14:00
Строительная компания из Гонконга подарит электромобили покупателям своих квартир 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+