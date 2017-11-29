Поиски пропавшей аргентинской подводной лодки продолжаются

Субмарина San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. Тогда экипаж сообщил, что вода стала просачиваться в подводную лодку в результате неисправности. После этого вода попала в корпус лодки, в результате чего её батареи разрядились. Об этом заявил в понедельник официальный представитель военно-морского флота Аргентины. На подводной лодке находились 44 члена экипажа. Их семьи продолжают надеяться на спасение своих близких, сообщает ЕНВ.

Запасы кислорода на San Juan составляли всего семь дней, на тот момент, когда подводная лодка потеряла контакт с ВМФ. Спасательные экипажи из разных стран, в том числе из России и США, отправились в зону предполагаемого крушения.

"До исчезновения с радаров подводная лодка повернула в сторону базы Мар-дель-Плата. Это произошло уже после коротком замыкания в батарее. Экипажу пришлось изолировать батарею и продолжать плыть в направлении Мар-дель-Платы, используя запасную батарею", - рассказал руководитель пресс-службы военно-морского флота Энрике Балби накануне на пресс-конференции.

После того, как контакт с San Juan был потерян, специалисты Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний обнаружили шум, который, по словам официального представителя военно-морского флота, издавала подводная лодка.

Поиски 65-метровой дизельной подводной лодки сосредоточены в районе на расстоянии около 430 километров от южного побережья Аргентины. На место поисков прибыли корабли и самолеты, из 13 стран, включая Россию, США, Бразилию, Чили и Великобританию. Всего в спасательной операции принимает участие более 4 тысяч человек.

Семьи членов экипажа неоднозначно смотрят на судьбу своих родных. Некоторые родственники говорят о том, что прямых доказательств смерти членов экипажа еще нет. Они надеются на то, что экипажу удалось поднять подводную лодку достаточно близко к поверхности океана, чтобы пополнить запасы кислорода после исчезновения.

Однако, не все разделяют эти надежды. Итати Легуизамон сказала, что, по ее мнению, ее муж, член экипажа Герман Суарес, уже погиб. "Нет, они не живы, - сказала она журналистам, при этом, ее голос дрожал, а глаза заливались слезами. – Я не хочу этого. Я люблю его. Я обожаю его. Мои родственники ругают меня за то, что я говорю, но почему их еще не нашли? Почему нам не говорят правду?"

Поисков операция аргентинской подводной лодки San Juan продолжается.