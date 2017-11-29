Зооветеринарная служба Приморского океанариума участвует в исследованиях ННЦМБ ДВО РАН

На прошлой неделе в Институт биологии моря ДВО РАН для исследования поступила первая партия образцов крови морских животных - одного дельфина-белобочки и двух афалин. Образцы крови были получены в рамках совместной работы зооветеринарной службы Приморского океанариума, который является филиалом Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) ДВО РАН и самого ННЦМБ ДВО РАН, сообщает ЕНВ.

Как рассказала доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, специалист в области молекулярной и клеточной нейробиологии Инесса Дюйзен, образцы крови морских млекопитающих поступили из Приморского океанариума в ННЦМБ ДВО РАН с целью проведения углубленных клинических исследований. Инесса Дюйзен отмечает, что сегодня морские млекопитающие - одни из самых неизученных животных в мире. Поэтому совместная работа Приморского океанариума и ННЦМБ ДВО РАН позволит получить важный биологический материал для будущих научных открытий. В этом смысле, Приморский океанариум с его возможностями - это широкое поле для научных исследований.

Инесса Дюйзен также рассказала о том, что в ближайшие дни в ННЦМБ ДВО РАН из зооветеринарной службы Приморского океанариума поступят образцы крови еще восьми дельфинов: четверо из них живут в условиях океанариума, а четверо - в естественной среде. Сделано это для того, чтобы выяснить два важных вопроса – какие изменения в иммунной системе животных происходят при их адаптации к условиям жизни в океанариуме и какие особенности лимфоцитов крови морских млекопитающих помогают им справляться с инфекцией в естественной среде обитания.

Сегодня зооветеринарная служба Приморского океанариума производит постепенный запуск нового оборудования для изучения образцов крови морских млекопитающих. Процесс этот - не очень быстрый, так как оборудование для исследований является высокоточным. А значит, процесс его монтажа и отладки занимает недели, если не месяцы. Тем не менее, работа эта уже началась и носит системный характер. А значит, вполне возможно, в ближайшие годы мы узнаем о новых открытиях Института биологии моря ДВО РАН в части изучения болезней морских млекопитающих и способах их лечения.