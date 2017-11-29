Экономики стран Юго-Восточной Азии переживают расцвет

Экономики стран Юго-Восточной Азии в настоящий момент характеризуются значительным ростом. Этому способствует рост экспорта, количества инфраструктурных проектов и показателей внутреннего потребления, сообщает ЕНВ.

Индонезия

Рост экономики в Индонезии прямым образом отражается на компаниях. Например, в исследовательской фирме Katadata численность сотрудников за последнее время увеличилось до 70 человек, хотя ещё в прошлом году их было 40. С этой фирмой уже сотрудничают множество предприятий, начиная от производителей молочных продуктов до Всемирного Банка и нескольких государственных министерств. "Ближе к концу 2017 года мы подпишем большое количество договоров. Мы настроены оптимистично. Katadata будет расширяться еще быстрее в следующем году", - сказал управляющий директор компании Аде Вахюди.

Всего за одну неделю ранее в этом месяце компания выпустила два новых продукта: портал данных о внутренних залежах нефти и газа, а также исследования по главам корпораций. Недостаток данных в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии является отражением стремительного экономической расширения игроков на рынке. Игроки стремятся получить преимущество над своими конкурентами, в том числе, при помощи данных исследований.

По информации Азиатского банка развития, в этом году экономика Индонезии вырастет на 5,1%, а в следующем году – на 5,3%. Это немалый показатель для страны с населением 250 миллионов человек. В прошлом году валовой внутренний продукт Индонезии увеличился на 5,02%.

Декан экономического факультета Университета Индонезии, профессор Ари Кунцоро отметил, что внутренние потребительские расходы останутся основным фактором роста, а экспорт начнет расти. В период с января по август в Индонезии впервые, по меньшей мере, за пять лет был зафиксирован рост экспорта. Рост потребительских цен фиксируется выше в тех регионах страны, где концентрируется наибольшее количество товаров. В первую очередь, речь идет о Калимантане, Западной Яве и Южной Суматре. В Калимантане расположено большинство угольных шахт в Индонезии. В Западной Яве сконцентрированы сахарные тростниковые и кокосовые плантации, а в Южной Суматре - плантации каучука и пальмового масла.

В стране улучшается инвестиционный климат. Президент Индонезии Джоко Видодо инициировал строительство большого количества дорог, аэропортов и морских портов в целях развития экономики и снижения уровня инфраструктурного неравенства в стране. В скором времени планируется запуск строительства высокоскоростной железной дороги, которая соединит Джакарту и Бандунг.

Наиболее быстро растущие отрасли в стране - телекоммуникация, транспорт, логистика и консалтинг. Во втором квартале этого года эти сектора выросли более чем на 8 процентов. Однако, обратной стороной этого роста стало повышение конкуренции, при которой фирмы откровенно мешают друг другу. В Индонезии остается и высокий уровень коррупции. Часты случаи, когда во многих государственных проектах участие принимают одни и те же люди от разных компаний.

Малайзия





Сектор услуг в Малайзии в настоящее время занимает более половины экономики. По данным Совета по развитию строительной отрасли, в этом году сфера услуг вырастет на 8%.

Малайзия приступает к реализации третьего этапа линий массовых экспресс-перевозок. Новые железнодорожные линии будут проложены в долине Кланг вблизи столицы Куала-Лумпура.

Резкий экономический рост Малайзии заставил аналитиков и правительство пересмотреть свои прогнозы на этот и следующий год. Если до этого рыночные прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) составляли 4,5%. То теперь эксперты прогнозируют рост экономики до 6,2% в год.

Среди текущих рисков малазийской экономики – переизбыток предложения на рынке. По данным Центробанка страны, этот показатель уже достиг 10-летнего максимума. Ассоциация оценщиков и специалистов в сфере недвижимости Малайзии подсчитала, что стоимость непроданной недвижимости в настоящее время составляет 35,5 миллиардов малайзийских ринггитов.

Таиланд





Эту страну часто посещают иностранные туристы, в том числе, с крайне высокими доходами. "Они ходят по улицам городов и пробуют тайскую еду и, самое главное, заходят как в магазины роскоши, так и в обычные продуктовые магазины. Многие гости приезжают в Таиланд для шопинга", - заявил один из генеральных менеджеров туристической отрасли страны. По его словам, годовая стоимость жилья за один год выросла на 10 процентов, ожидается, что и в дальнейшем она будет расти.

В третьем квартале гостиничный и ресторанный сектор второй по величине экономики Юго-Восточной Азии вырос на 6,7%. Этому способствовал приток внутренних и зарубежных туристов, а также рост посещаемости гостиниц. Этот сектор является одним из ведущих в экономике Таиланда. В том числе благодаря ему, показатель роста валового внутреннего продукта королевства в июле-сентябре увеличился до 4,3%.

Кроме того, на рост ВВП в третьем квартале повлиял и экспорт, который вырос на 12,5% при том, что на мировых рынках в этот промежуток наметился рост цен на сырьевые товары.

Национальный совет по экономическому и социальному развитию ожидает, что показатели роста экономики Таиланда в следующем году увеличится с 3,6 до 4,6%. Но экономисты предупреждают, что глобальные тенденции могут измениться. Как отметил доктор наук Беньяронг Суванкири, рост политических рисков в мире (в Европейском союзе, Саудовской Аравии и США) может повлиять на глобальный экономический рост.

Хотя экономисты ожидают, что государственные инвестиции в следующем году вырастут, эксперт Группы экономической стратегии Tisco Чарнон Буннух предупреждил, что могут возникнуть дополнительные задержки, если крупные инфраструктурные проекты не будут начаты до следующих выборов.

Филиппины





Когда люди счастливы, они, как правило, больше потребляют. Просто попросите продукцию Chooks To Go на Филиппинах. Это самая большая в стране сеть по приготовлению блюд из курицы. Она насчитывает более 1500 точек, разбросанных по всему архипелагу в населенных пунктах с суммарной численностью населения 100 миллионов человек.

Сегодня окрепшая экономика страны способствует продвижению и других брендов в пищевой отрасли, в том числе, в производстве меда, перца чили и чеснока. "На Филиппинах всегда ценили хорошую еду, - отмечает менеджер по развитию бренда Chooks To Go Мел Оренсиа. – На самом деле, аппетиты жителей страны к предстоящему празднику будет только нарастать, поэтому в декабре мы ожидаем рекордные доходы".

Экономисты говорят, что потребительский спрос по-прежнему остается основным драйвером роста экономики Филиппин. В стране развивается индустрия аутсорсинга, важным фактором, способствующей росту покупательской способности населения является денежные переводы от филиппинцев, работающих за рубежом. В третьем квартале также наблюдался рост экспорта.

Показатель роста валового внутреннего продукта увеличился в годовом исчислении до 6,9% в третьем квартале, опередив ожидания аналитиков (6,6%). Таким образом, Филиппины стали второй по скорости роста экономикой в Азии, уступая только Вьетнаму (7,5% в третьем квартале) и опережая даже Китай (6,8%). Секретарь по экономическому планированию филиппинского правительства Эрнесто Перния рассчитывает сохранить эту тенденци. "При среднегодовом темпе роста в среднем на 6,7% мы сможем достичь целевых планов, составляющих от 6,5% до 7,5% роста ВВП на 2017 год", - отметил он. Перния добавил, что ожидает, что сохранение тенденции и в ближайшие годы, поскольку правительство начнет реализацию проектов в рамках программы развития "Build, Build, Build", разработанной президентом Родриго Дутерте.

Вьетнам





В последние годы все большее количество жителей Вьетнама принимают в пищу и дарят друг другу органические продукты, поскольку их растущие доходы обуславливают потребность в премиальных продуктах.

Главный исполнительный директор дистрибутора Organica Фам Фуонг Тао рассказала об устойчивом росте числа клиентов и изменении привычек в расходах за последние четыре года. "Их расходы подскочили, - говорит она. – Клиенты не только покупают органические продукты для младенцев, но и для своих пожилых родителей, а также для себя, для ежедневного потребления".

В период с июля по сентябрь показатель роста экономики Вьетнама увеличился до 7,46%. Этому способствовал серьезный рост в секторах сельского и лесного хозяйства, рыболовства, промышленности и строительства, а также в сфере услуг. Этот показатель роста является самым большим среди 10 стран Юго-Восточной Азии.

Оптово-розничная торговля выросла на 8,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство, тем временем, выросло на 12,77 процента с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а строительство – на 7,17 процента. Увеличилась и деловая активность в стране. За первые девять месяцев года зарегистрировано более 93 тысяч новых предприятий, что на 15,4% больше, чем в прошлом году.

Директор Вьетнамского института экономики, доктор наук Чан Динь Тхиен отметил, что правительство сокращает барьеры для предприятий, поэтому, по его словам, ожидается улучшение в большинстве секторах экономики. В июле Центральный банк Вьетнама неожиданно сократил ставки кредитования для стимулирования экономического роста, что привело к опасениям по поводу увеличении уровня инфляции в стране. Государственный банк Вьетнама сократил ставку рефинансирования на 25 пунктов до 6,25%. В конце сентября Статистическое управление Вьетнама заявило, что страна находится на пути к достижению цели годового роста ВВП на 6,7%.