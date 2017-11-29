Назначен новый командующий Восточного военного округа

Бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Восточного военного округа, получив штандарт из рук заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, сообщает ЕНВ.

"Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Журавлёв Александр Александрович", - сказал генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, Журавлёв зарекомендовал себя опытным руководителем и умелым организатором, последовательно прошел все основные командно-штабные должности: от командира батальона до заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России.

"На всех порученных участках он добивался успеха. Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приёмами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооружённых сил Сирии", - добавил генерал армии Дмитрий Булгаков.