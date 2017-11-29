Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

28 ноября 2017, 13:20
Назначен новый командующий Восточного военного округа
Назначен новый командующий Восточного военного округа

Назначен новый командующий Восточного военного округа

Генерал-полковник Александр Журавлёв в 2016 году командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии

Бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Восточного военного округа, получив штандарт из рук заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, сообщает ЕНВ.

"Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Журавлёв Александр Александрович", - сказал генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, Журавлёв зарекомендовал себя опытным руководителем и умелым организатором, последовательно прошел все основные командно-штабные должности: от командира батальона до заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России.

"На всех порученных участках он добивался успеха. Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приёмами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооружённых сил Сирии", - добавил генерал армии Дмитрий Булгаков.

Генерал-полковник Александр Александрович Журавлёв родился в 1965 году в посёлке Голышманово Тюменской области. На службе в Вооружённых силах с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году Военную академию Генерального штаба. В 2016 году командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии. В том же году удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. С января 2017 года заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил.

Метки: ВВО

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Накануне сессии краевого парламента состоялось заседание фракции "Единая Россия"Накануне сессии краевого парламента состоялось заседание фракции "Единая Россия"
вчера, 20:50
Тайным голосованием "единороссы" выбрали нового лидера фракции
Андрей Тарасенко призвал достроить хотя бы один отель “Хаятт" к ВЭФ-2018Андрей Тарасенко призвал достроить хотя бы один отель “Хаятт" к ВЭФ-2018
вчера, 12:20
Подготовка к ВЭФ-2018 началась полным ходом
Генеральный консул КНР во Владивостоке организовал прием для представителей СМИГенеральный консул КНР во Владивостоке организовал прием для представителей СМИ
27 ноября 2017, 19:50
Господин Янь Вэньбинь выразил надежду на укрепление сотрудничества между средствами массовой информации приграничных регионов

Последние новости

Китайские военные провели учения вблизи границы с КНДР при -17 CКитайские военные провели учения вблизи границы с КНДР при -17 C
сегодня, 10:10
Это первые регулярные учения пограничных войск, которые происходят после закрытия моста между КНР и КНДР
Почта России во Владивостоке станет участником общегородской ярмарки вакансийПочта России во Владивостоке станет участником общегородской ярмарки вакансий
сегодня, 09:50
Ярмарка вакансий состоится 29 ноября
Олег Абрамов принял участие в проекте политологов ДВФУ "Личное мнение"Олег Абрамов принял участие в проекте политологов ДВФУ "Личное мнение"
вчера, 19:30
Известный российский блогер и кавер-исполнитель дал студентам практические советы по продвижению собственных проектов и себя в интернете

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

16.11.2017 13:40
Внеочередное заседание Законодательного собрания Приморского края прошло во Владивостоке 1
17.11.2017 12:30
Андрей Тарасенко назначил Валентина Дубинина вице-губернатором по сельскому хозяйству 1
20.11.2017 16:10
В Приморье хотят построить фруктовую крипто-ферму 1
24.11.2017 09:10
Глава Минтруда: Бедных пенсионеров в стране нет 1
25.11.2017 14:00
Строительная компания из Гонконга подарит электромобили покупателям своих квартир 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+