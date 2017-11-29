В Приморье полиция подвела итоги операции "Мак"

В Приморском крае подвели итоги межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Мак - 2017". Ключевыми задачами ее организаторов стали выявление и уничтожение посевов и очагов произрастания наркосодержащих растений в районах края, а также задержание и изобличение изготовителей, перевозчиков, распространителей и сбытчиков наркотических средств, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

За время проведения операции выявлено и уничтожено 132 очага дикорастущей маньчжурской конопли общей площадью свыше 120 га. Кроме того, вынесено 21 административное предписание землевладельцам об уничтожении наркосодержащих растений. К административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств растительного происхождения привлечены 1254 человека.

В период проведения операции изъято 579 кг наркотических средств растительного происхождения, в том числе: марихуаны - 571 кг, гашишного масла - 5 кг, маковой соломы - 1 кг.

Возбуждены 569 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Так, в городе Партизанске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли партию конопли массой 140 кг. Возбуждено уголовное дело.

В Михайловском районе Приморья по подозрению в незаконном изготовлении и хранении свыше 73 кг конопли сотрудники полиции задержали местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники отдела МВД по городу Партизанску совместно с дружинниками обнаружили и уничтожили 1285 кустов конопли с признаками культивирования на участке, расположенном в селе Бровничи. По подозрению в незаконном культивировании нарскосодержащих растений задержан 35-летний житель города Артема.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Находки, обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств растительного происхождения массой 130 кг, что квалифицируется как особо крупный размер. Обвиняемый хранил марихуану на территории заброшенной фермы в селе Новоселище Ханкайского района.