Андрей Тарасенко призвал достроить хотя бы один отель “Хаятт" к ВЭФ-2018

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел первое заседание регионального организационного штаба по подготовке и проведению четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ). По традиции второй в России форум уровня Президента России Владимира Путина пройдет во Владивостоке в начале сентября, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Глава края возглавил четыре из 15 рабочих групп по подготовке мероприятия - по подготовке мест размещения, инфраструктуры Приморья и Владивостока, организации деятельности волонтеров и транспортному обеспечению.

По информации вице-губернатора Татьяны Казанцевой, в настоящее время проходит процедуру согласования координационный план по подготовке к проведению ВЭФ в 2018 году.

"Данный план состоит из 14 разделов, которые охватывают перечень вопросов от транспортной инфраструктуры до медицинского обеспечения участников форума и подготовки сервисного персонала. Каждое направление курирует соответствующий департамент и вице-губернатор. Согласование плана, его доработка осуществляется во взаимодействии с фондом "Росконгресс", администрацией Владивостока, ДВФУ и рабочей группой по безопасности. Итоговый документ позволит нам обеспечить контроль за подготовкой к форуму края и города, оперативно маневрировать по возможным проблемным вопросам", – обозначила Татьяна Казанцева.

Андрей Тарасенко обратил внимание участников на те поручения, которые были даны по итогам ВЭФ-2017.

"На прошлой неделе в Москве состоялось общее заседание организационного комитета под руководством Юрия Трутнева. Хотел бы, чтобы все вопросы, которые на нем звучали, мы тщательно проработали – подготовки номерного фонда и ценовой политики гостиниц, организации транспортного обеспечения участников форума, культурной программы", – заявил глава региона.

На основном оргштабе было заявлено, что в следующем году ВЭФ соберет не менее семи тысяч человек. Андрей Тарасенко подчеркнул, что край должен быть готов к приему такого большего числа гостей.

"Нужно провести учет всех номеров, какое их количество и какого качества мы можем предоставить. Хотя бы один “Хаятт" должен быть в строю - это задача номер один. Главе города совместно с департаментом туризма поручение - провести совещание с руководителями гостиниц по вопросам ценовой политики, беспредела быть не должно", - акцентировал глава Приморья.

Андрей Тарасенко напомнил, что впервые в рамках ВЭФ в Приморье пройдет международная парусная регата.

"Мы предполагаем, что регата больших парусников будет стартовать с причала ТОФ. Такого во Владивостоке не было. Хотим, чтобы и участники форума, и просто граждане смогли ее посмотреть. Поэтому важно будет все вопросы безопасности учесть", – обратился к представителям силовых структур врио Губернатора.

По словам вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО, руководителя оргштаба ВЭФ Юрия Трутнева, за прошедшие три года форум стал признанной международной площадкой для обсуждения стратегических вопросов интеграции России в Азиатско-Тихоокеанское пространство.

"Хотелось бы отметить, что в первом полугодии 2017 года среди всех прямых иностранных инвестиций в экономику России 26% приходится на долю Дальнего Востока. Убежден, что и в дальнейшем нам удастся обеспечить высокую отдачу от мероприятия, которое призвано подчеркнуть ключевую роль России в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона, углублении конструктивного многостороннего сотрудничества с государствами региона, а главное – планомерно продвигать интересы нашей страны", – подчеркнул он.

Уже утверждено, что четвертый ВЭФ состоится 6-7 сентября 2018 года во Владивостоке на острове Русский.