Владимир Путин подписал закон о льготном налоговом периоде резидентов ТОР и СПВ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку инвесторов с крупными проектами на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Документ опубликован на сайте Кремля, сообщает ЕНВ.

Подписанный документ продлевает период, после которого резиденты ТОР или СПВ, не получившие прибыль, могут воспользоваться налоговыми льготами по налогу на прибыль организаций.

Сейчас для них установлена нулевая ставка налога на прибыль в федеральную казну. Субъекты РФ могут устанавливать пониженную ставку налога на прибыль в региональные бюджеты. Эти льготы применяются в течение пяти лет, начиная с года, в котором была получена первая прибыль. А если прибыль не получена в течение трех лет, срок начинает исчисляться с четвертого года.

Закон изменяет срок начала применения льготного периода при отсутствии прибыли: