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Экономика

28 ноября 2017, 12:10
Владимир Путин подписал закон о льготном налоговом периоде резидентов ТОР и СПВ

Владимир Путин подписал закон о льготном налоговом периоде резидентов ТОР и СПВ

Закон изменяет срок начала применения льготного периода при отсутствии прибыли

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку инвесторов с крупными проектами на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).  Документ опубликован на сайте Кремля, сообщает ЕНВ.

Подписанный документ продлевает период, после которого резиденты ТОР или СПВ, не получившие прибыль, могут воспользоваться налоговыми льготами по налогу на прибыль организаций.

Сейчас для них установлена нулевая ставка налога на прибыль в федеральную казну. Субъекты РФ могут устанавливать пониженную ставку налога на прибыль в региональные бюджеты. Эти льготы применяются в течение пяти лет, начиная с года, в котором была получена первая прибыль. А если прибыль не получена в течение трех лет, срок начинает исчисляться с четвертого года.

Закон изменяет срок начала применения льготного периода при отсутствии прибыли:

  • Если объём капитальных вложений налогоплательщика составляет не менее 500 миллионов рублей, то при отсутствии у него прибыли в течение пяти следующих подряд налоговых периодов с момента включения в соответствующий реестр резидентов он начинает применять льготную ставку по налогу на прибыль организаций с шестого следующего подряд налогового периода.
  • если объём капитальных вложений налогоплательщика составляет не менее 1 миллиардов рублей, то при отсутствии у него прибыли в течение шести следующих подряд налоговых периодов с момента включения в соответствующий реестр резидентов он начинает применять льготную ставку по налогу на прибыль организаций с седьмого следующего подряд налогового периода.
  • если объём капитальных вложений налогоплательщика составляет не менее 100 миллиардов рублей, то при отсутствии у него прибыли в течение девяти следующих подряд налоговых периодов с момента включения в соответствующий реестр резидентов он начинает применять льготную ставку по налогу на прибыль организаций с десятого следующего подряд налогового периода.

Метки: закон, СПВ, ТОР

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