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Фоторепортажи

28 ноября 2017, 11:30
В Приморском океанариуме рыцари будут "танцевать" со скатами
В Приморском океанариуме рыцари будут "танцевать" со скатами
В Приморском океанариуме рыцари будут "танцевать" со скатами
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В Приморском океанариуме рыцари будут "танцевать" со скатами

Участники "Танцев со скатами" надели кольчуги

Участники "Танцев со скатами" в Приморском океанариуме надели кольчуги. Вес кольчуги из нержавеющей стали - 11 килограммов 400 граммов. Она сделана по спецзаказу и состоит из пяти частей: рубаха с длинными рукавами, шлем, штаны, рукавицы и дополнительные рукава. Таким образом, защита рук - двухрядная, сообщает ЕНВ.

"С акулами и скатами у нас достаточно плотный контакт, - говорит специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Антон Безбородов. - Они едят из наших рук, зачастую мы кладем им куски в открытый рот. И в первую очередь нужно обезопасить конечности,  конечно".

Прежде участники "Танцев со скатами" уходили под воду в плотном гидрокостюме. Сейчас он дополнительно "усилен". Основные задачи, которые водолазы ставили перед изготовителями - защита от удара ядовитых шипов скатов (а значит, звенья кольчуги должны плотно прилегать друг к другу) и от укуса акулы.

Шоу с акулами и скатами в Приморском океанариуме проходит ежедневно в 13.30. Вторник, четверг, суббота - в тоннеле экспозиции "Тропические моря", среда, пятница, воскресенье - в "Океанской бездне". 

В новой одежде водолазы похожи на былинных героев. Сергей Прибылов рассказывает, что в первый раз подопечные их не узнали: "Самые крупные у нас - рифовые хвостоколы. Антон работает с самкой, я с самцом. Трижды стучу по дну ластой, это "личный" сигнал для моего ската. Он направляется ко мне, но не узнает: был "темный" человек, стал "серебристый". Обошли меня тогда и бычерылы. Только скаты Нари-Нари приняли сразу".

Сейчас за обедом к водолазам подходят все без исключений. К их новому яркому облику животные быстро привыкли.

Подопечные работающих на шоу Сергея Прибылова, Александра Волкова, Антона Безбородова, Александра Зябкина пока не очень крупные. Те же белощекие акулы сейчас достигают полутора метров. Но они растут. Отдельные виды могут "вымахать" до трех метров с соответствующими челюстями. Теперь водолазы к этому готовы.

Метки: Приморский океанариум, скаты

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