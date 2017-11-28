На Русском острове установили знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор"

На грунтовой дороге от остановки "Ворошиловская батарея" до пересечения с улицей Экипажной на острове Русском запретили парковать автомобили. Вчера, 27 ноября, специалисты муниципального предприятия "Содержание городских территорий" установили здесь соответствующие дорожные знаки, сообщает ЕНВ.

Как сообщают в управлении дорог и благоустройства администрации города, знаки 3.27 "Остановка запрещена" вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 "Работает эвакуатор" установлены по обеим сторонам дороги. Установка технических средств организации дорожного движения обусловлена сложившейся ситуацией, связанной с оставлением гражданами автомашин по обеим сторонам дороги, что значительно затрудняет пропускную способность на данном участке и препятствует оперативному проезду аварийных служб, МЧС, скорой помощи и полиции.