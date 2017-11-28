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Общество

28 ноября 2017, 10:20
Дальневосточники смогут летать в Китай по единому электронному билету

Дальневосточники смогут летать в Китай по единому электронному билету

"Аврора" и China Express Airlines подписали интерлайн-соглашение

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", и китайская авиакомпания China Express Airlines на официальной встрече в г. Чунцин (КНР) подписали двустороннее интерлайн-соглашение, которое позволит использовать единый электронный билет для перелёта из дальневосточного региона в Китай, а затем по одному из направлений маршрутной сети China Express Airlines, сообщает ЕНВ.  

Подписанное в ходе официальной встречи соглашение о признании перевозочной документации позволит оформить перелёт на едином бланке любой из авиакомпаний по выгодным сквозным тарифам и значительно сократит время перелёта между городами Дальнего Востока и Китая.

Сhina Express Airlines -  китайская авиакомпания, работающая в сфере внутренних и региональных перевозок. Маршрутная сеть авиакомпании состоит из более чем 80 маршрутов. Парк авиакомпании представлен воздушными судами Airbus A320, Bombardier CRJ-900. Главным транзитным узлом авиакомпании является международный аэропорт Чунцин "Цзянбэй".

Авиакомпания "Аврора" стала первым международным партнёром компании China Express Airlines с выходом на российский рынок.  Планируемое начало сотрудничества в рамках данного соглашения - с начала летнего расписания 2018 года.

Метки: China Express Airlines, Аврора, Китай

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