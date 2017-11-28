Новогодний сюрприз преподнесет приморцам Геминида

14 декабря приморцы смогут увидеть метеорный поток-гигант - Геминиды, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"Первый месяц зимы обычно не балует ясной погодой. А ведь именно в декабре можно наблюдать еще один метеорный поток-гигант: знаменитые Геминиды, превосходящие по количеству "падающих звезд" все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды… Геминиды являются самым сильным метеорным потоком года. Метеоры, часто белые и яркие, могут падать очень часто - до 120 метеоров в час в ночь максимума активности, которую ожидаем 14 декабря. Радиантом этого потока являются звезды Кастор и Поллукс в созвездии Близнецов. Геминиды лучше всего видны из Южного полушария Земли", - говорится в сообщении.

Кроме того, в декабре состоится самое важное астрономическое событие - день зимнего солнцестояния. После самой длинной ночи года наступит настоящая астрономическая зима, а вместе с ней каждый последующий день будет дарить нам немного больше света.

"На декабрьском небе приближается к зениту группа ярких зимних созвездий Возничего, Тельца, Близнецов, Ориона, Единорога, Малого и Большого Псов. На юго-востоке можно наблюдать самую яркую после Солнца, видимую с Земли звезду - Сириус. Самое важное астрономическое событие декабря - день зимнего солнцестояния - случится 21 декабря в 16:28 по Гринвичу или 22 декабря в 02:28 по местному времени..... К новому году продолжительность светового дня увеличится почти на 8 минут", - сообщили в планетарии.