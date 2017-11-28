Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

27 ноября 2017, 22:50
Два человека погибли в результате взрыва в китайском портовом городе Нинбо
Два человека погибли в результате взрыва в китайском портовом городе Нинбо

Два человека погибли в результате взрыва в китайском портовом городе Нинбо

Пострадали 32 человека

По меньшей мере, два человека погибли после того, как в воскресенье в провинции Чжэцзян в восточном Китае произошел взрыв. В результате инцидента произошло обрушение зданий, сообщает ЕНВ.

Взрыв произошел примерно в 8.50 утра по местному времени. В результате инцидента были выбиты окна на расстоянии до километра от места взрыва. Причина взрыва до сих пор уточняется. Помимо двух погибших, сообщается о 32 пострадавших, двое из которых получили тяжкие травмы. Об этом сообщает государственный китайский телеканал.

Примечательно, что подобные инциденты в последнее время в Китае происходят регулярно. Так, в августе 2015 года в промышленном районе Бинхай в портовом городе Тяньцзинь произошло два взрыва, в результате которых погибли 173 человека, в том числе, пожарные. Сотни человек пострадали. В октябре прошлого года произошел еще один взрыв в жилом комплексе в округе Фугу провинции Шэньси. Жертвами инцидента стали 14 человек. В июне уже этого произошел взрыв на химическом заводе в Шаньдуне. В результате происшествия погибли 10 человек.

Воскресный взрыв произошел в посёлке Лицзя у северной окраины Нинбо, где располагаются мелкие мастерские, а также жилой микрорайон. Согласно информации на веб-сайте местной администрации, в посёлке проживает 2000 рабочих, 700 из которых живут там постоянно. По данным сайта, одним из основных источников дохода поселка является прибыль от аренды имущества для производителей.

На кадрах государственного телевидения Китая видно, что взрыв был очень сильным. Ударная волна даже пробила дыры в стенах соседних зданий, не говоря об окнах. Местные власти предоставили временное убежище тем, чьи дома были повреждены во время взрыва.

Спасатели растащили завалы и не обнаружили никого, кто бы мог находиться под обломками. Об этом сообщил китайский телеканал CCTV. В соседних зданиях крыши домов обваливались, а окна оказались выбитыми.

Метки: взрыв, Китай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"Губчатые города" - решение проблем с наводнениями в Китае"Губчатые города" - решение проблем с наводнениями в Китае
26 ноября 2017, 18:40
В 16 городах КНР реализуется проект инновационной дренажной системы
Строительная компания из Гонконга подарит электромобили покупателям своих квартирСтроительная компания из Гонконга подарит электромобили покупателям своих квартир
25 ноября 2017, 14:00 1
В компании надеются, что использование бренда Tesla привлечет молодежь и поможет увеличить доходы
Компания Apple убрала Skype из AppStore в КитаеКомпания Apple убрала Skype из AppStore в Китае
24 ноября 2017, 23:00
Этот шаг был сделан в соответствии с национальным законодательством Поднебесной

Последние новости

Новогодний сюрприз преподнесет приморцам ГеминидаНовогодний сюрприз преподнесет приморцам Геминида
вчера, 23:10
Мощнейший звездопад озарит небо в декабре
Генеральный консул КНР во Владивостоке организовал прием для представителей СМИГенеральный консул КНР во Владивостоке организовал прием для представителей СМИ
вчера, 19:50
Господин Янь Вэньбинь выразил надежду на укрепление сотрудничества между средствами массовой информации приграничных регионов
Власти Индонезии предупредили об опасности извержения вулкана АгунгВласти Индонезии предупредили об опасности извержения вулкана Агунг
вчера, 18:40
Аэропорт Бали приостановил свою работу в понедельник

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.11.2017 16:30
Открытку с дополненной реальностью можно заказать в предновогоднем каталоге "Почты России" 1
16.11.2017 13:40
Внеочередное заседание Законодательного собрания Приморского края прошло во Владивостоке 1
17.11.2017 12:30
Андрей Тарасенко назначил Валентина Дубинина вице-губернатором по сельскому хозяйству 1
20.11.2017 16:10
В Приморье хотят построить фруктовую крипто-ферму 1
24.11.2017 09:10
Глава Минтруда: Бедных пенсионеров в стране нет 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+