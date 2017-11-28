Два человека погибли в результате взрыва в китайском портовом городе Нинбо

По меньшей мере, два человека погибли после того, как в воскресенье в провинции Чжэцзян в восточном Китае произошел взрыв. В результате инцидента произошло обрушение зданий, сообщает ЕНВ.

Взрыв произошел примерно в 8.50 утра по местному времени. В результате инцидента были выбиты окна на расстоянии до километра от места взрыва. Причина взрыва до сих пор уточняется. Помимо двух погибших, сообщается о 32 пострадавших, двое из которых получили тяжкие травмы. Об этом сообщает государственный китайский телеканал.

Примечательно, что подобные инциденты в последнее время в Китае происходят регулярно. Так, в августе 2015 года в промышленном районе Бинхай в портовом городе Тяньцзинь произошло два взрыва, в результате которых погибли 173 человека, в том числе, пожарные. Сотни человек пострадали. В октябре прошлого года произошел еще один взрыв в жилом комплексе в округе Фугу провинции Шэньси. Жертвами инцидента стали 14 человек. В июне уже этого произошел взрыв на химическом заводе в Шаньдуне. В результате происшествия погибли 10 человек.

Воскресный взрыв произошел в посёлке Лицзя у северной окраины Нинбо, где располагаются мелкие мастерские, а также жилой микрорайон. Согласно информации на веб-сайте местной администрации, в посёлке проживает 2000 рабочих, 700 из которых живут там постоянно. По данным сайта, одним из основных источников дохода поселка является прибыль от аренды имущества для производителей.

На кадрах государственного телевидения Китая видно, что взрыв был очень сильным. Ударная волна даже пробила дыры в стенах соседних зданий, не говоря об окнах. Местные власти предоставили временное убежище тем, чьи дома были повреждены во время взрыва.

Спасатели растащили завалы и не обнаружили никого, кто бы мог находиться под обломками. Об этом сообщил китайский телеканал CCTV. В соседних зданиях крыши домов обваливались, а окна оказались выбитыми.