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Политика

27 ноября 2017, 19:50
Генеральный консул КНР во Владивостоке организовал прием для представителей СМИ

Генеральный консул КНР во Владивостоке организовал прием для представителей СМИ

Господин Янь Вэньбинь выразил надежду на укрепление сотрудничества между средствами массовой информации приграничных регионов

Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь провел прием с представителями средств массовой информации в понедельник, 27 ноября. Открывая выступление, генеральный консул отметил важность сотрудничества и информационного обмена СМИ между Китаем и Приморский краем, сообщает ЕНВ.

 "Лидеры двух наших стран уделяют повышенное внимание взаимному сотрудничеству между средствами массовой информации приграничных регионов, и я очень рад, что сейчас ведется серьезная работа в этом направлении", - сказал он, добавив, что "между Россией и Китаем давно заложена надежная основа для взаимовыгодного сотрудничества. Генеральное консульство надеется, что укрепление связей между средствами массовой информации Китая и Приморья откроет новые возможности длярасширения горизонта и укрепления взаимного доверия".

Напомним, назначенный генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь приступил к работе в Приморье 19 декабря 2016 года, а генеральное консульство КНР открылось во Владивостоке в сентябре прошлого года.

В рамках встречи с представителями массовой информации Приморья, в качестве приглашенного гостя выступил директор департамента информационной политики края Алексей Казаков. Он напомнил, что подходит к завершению партнерство в рамках перекрестного сотрудничества СМИ и отметил, что "это только начало". Алексей Казаков подчеркнул, что СМИ играют серьезную роль в развитии международных отношений, и Россия, в лице Приморского края, заинтересована в продвижении информационного обмена между двумя странами.

Завершил встречу директор "Приморской газеты" Константин Бахирев, который также отметил большую работу по объединению и взаимодействию российских и китайских СМИ, проделанную за год консульством. Участники форума напомнили о том, что в следующем году в Приморье состоится уже четвертый по счету Дальневосточном Медиа Саммит, участие в котором примет еще больше представителей СМИ Китая.

После официальной части, всех участников встречи пригласили к фуршетному столу, где каждый желающий мог лично пообщаться и задать интересующие вопросы представителям консульства КНР.

Метки: генконсул, Китай

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