Генеральный консул КНР во Владивостоке организовал прием для представителей СМИ

Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь провел прием с представителями средств массовой информации в понедельник, 27 ноября. Открывая выступление, генеральный консул отметил важность сотрудничества и информационного обмена СМИ между Китаем и Приморский краем, сообщает ЕНВ.

"Лидеры двух наших стран уделяют повышенное внимание взаимному сотрудничеству между средствами массовой информации приграничных регионов, и я очень рад, что сейчас ведется серьезная работа в этом направлении", - сказал он, добавив, что "между Россией и Китаем давно заложена надежная основа для взаимовыгодного сотрудничества. Генеральное консульство надеется, что укрепление связей между средствами массовой информации Китая и Приморья откроет новые возможности длярасширения горизонта и укрепления взаимного доверия".

Напомним, назначенный генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь приступил к работе в Приморье 19 декабря 2016 года, а генеральное консульство КНР открылось во Владивостоке в сентябре прошлого года.

В рамках встречи с представителями массовой информации Приморья, в качестве приглашенного гостя выступил директор департамента информационной политики края Алексей Казаков. Он напомнил, что подходит к завершению партнерство в рамках перекрестного сотрудничества СМИ и отметил, что "это только начало". Алексей Казаков подчеркнул, что СМИ играют серьезную роль в развитии международных отношений, и Россия, в лице Приморского края, заинтересована в продвижении информационного обмена между двумя странами.

Завершил встречу директор "Приморской газеты" Константин Бахирев, который также отметил большую работу по объединению и взаимодействию российских и китайских СМИ, проделанную за год консульством. Участники форума напомнили о том, что в следующем году в Приморье состоится уже четвертый по счету Дальневосточном Медиа Саммит, участие в котором примет еще больше представителей СМИ Китая.

После официальной части, всех участников встречи пригласили к фуршетному столу, где каждый желающий мог лично пообщаться и задать интересующие вопросы представителям консульства КНР.