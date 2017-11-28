Власти Индонезии предупредили об опасности извержения вулкана Агунг

Индонезийские власти издали предупреждение об опасности извержения вулкана Агунг на Бали в понедельник, 27 ноября. Представители агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии на сегодняшней пресс-конференции в Джакарте предупредили о растущем риске опасности от лавы и селевых потоков. Власти призвали всех оставшихся жителей деревень, находящихся в зоне от 8 до 10 километров от вулкана, покинуть свои дома, сообщает ЕНВ.

Вулкан уже выбросил огромное количество пепла в воздух. Аэропорт Бали "Нгурах-Рай" связи с этим закрыт до утра вторника. В заявлении аэропорта говорится, что на текущий момент задержаны 445 рейсов. Среди них 196 международных и 249 внутренних. На острове остались около 59 тысяч пассажиров.

На соседнем острове Ломбок международный аэропорт, напротив, возобновил сегодня свою работу. В воскресенье он был закрыт из-за облаков пепла, которые теперь переместились южнее. Облака пепла представляют опасность для самолетов, и они могут серьезно повредить воздушные суда.

В понедельник днем сотрудник службы информации в аэропорту Ломбока Багус Вираната заявил изданию The Straits Times, что авиакомпании Garuda, Silk Air и Air Asia решили отменить рейсы в обоих направлениях. По его словам, рейсы авиакомпаний Lion Air и Batik Air осуществляются в штатном режиме.

В Ростуризме отметили, что из-за извержения вулкана Агунг отдыхающих на Бали российских туристов перевезут на соседние острова. В настоящее время на Бали находится около 60 тысяч туристов, из которых порядка 300 россиян. Информации о пострадавших россиянах не поступало.

За прошедшие сутки характер извержения вулкана Агунг изменился, и теперь вместо пепла извергается лава (расплавленная скала или магма). Ранее, в ночь на воскресенье можно было увидеть яркое оранжевое свечение на вершине вулкана. Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сегодня, в 6 часов утра по местному времени, выпустило предупреждение о повышении уровня ЧС до четвёртого, который в этой стране является максимально возможным. По словам представителей ведомства, ожидаемое извержение не будет столь масштабным, как в 1963-1964 годах. Тогда в результате серии извержений погибли более 1500 человек.

Напомним, вулкан Агунг начал извергаться еще в субботу. В воздух стал выбрасываться пепел. Звук извержения можно было услышать на расстоянии 12 км. Жителям окрестных деревень было предписано эвакуироваться из опасной зоны, которая накануне была расширена до 10 км.

В результате объявления ЧС тысячи людей бежали из своих домов. На данный момент сообщается о 40 тысячах эвакуированных, и ожидается, что это число может достигнуть 100 тысяч человек. Именно столько людей проживают вблизи вулкана Агунг. Также власти предупредили местных жителей об опасности горячих газов и потоков лахара (иногда называемых "холодной лавой"). Они представляют собой тип селевого потока или обломков, состоящий из смеси вулканического материала и воды. Лахар обычно течет по речным долинам. Таким образом, недавно выпавшие осадки на Бали стали дополнительным фактором угрозы для местных жителей. Впрочем, многие из них до сих пор не покинули свои дома, рассчитывая спасти имущество и скот.