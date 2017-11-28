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Общество

27 ноября 2017, 16:10
Суд обязал стивидора в порту Находки минимизировать выброс угольной пыли

Суд обязал стивидора в порту Находки минимизировать выброс угольной пыли

Установлено, что компания не проводит мероприятия по пылеподавлению

В результате прокурорской проверки в деятельности ООО "Стивидорная компания "Малый Порт" выявлены нарушения природоохранного законодательства, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТП..

Установлено, что предприятие, осуществляющее в морском порту производственную деятельность по перевалке угля, не проводит мероприятия по пылеподавлению. План природоохранных мероприятий обществом не выполняется, в проекте предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух учтены не все источники загрязнения.

С целью устранения выявленных нарушений Находкинский транспортный прокурор направил заявление в суд.

Находкинский городской суд Приморского края обязал предприятие проводить мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов, а также скорректировать проект предельно допустимых выбросов.

Исполнить судебное решение ответчик обязан в течение 4-х месяцев с момента его вступления в законную силу.

Метки: Находка, пыль, стивидор, уголь

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