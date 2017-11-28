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Южная Корея

27 ноября 2017, 15:50
Корея выпустила к зимней Олимпиаде проездной для туристов

Южная Корея выпустила к зимней Олимпиаде проездной для туристов

Купившим проездной иностранным туристам также предоставляются книжка купонов на бесплатный проезд в городских автобусах

В преддверии зимней Олимпиады в корейском Пхёнчхане (Pyeongchang), которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года, корейская национальная железнодорожная корпорация (KORAIL) объявила об открытии новой ветки КТХ Кёнган-сон, количестве рейсов и остановках. Используя данную ветку, можно без труда добраться из столицы до места проведения Зимних Олимпийских игр 2018 г. Теперь путь от Сеульского железнодорожного вокзала до Каннына (прибрежный кластер) займёт 1 час 54 минуты (со станции Чхоннянни в Сеуле – 1 час 26 минут), сообщает ЕНВ.

Скоростной поезд на новой ветке будет отправляться со станции Сеул и Чхоннянни. В будние дни планируется до 18 рейсов в день, и до 26 рейсов в выходные. По предварительным данным в день будет перевезено в среднем около 19 000 пассажиров. Средняя цена билета в одну сторону составит примерно $25. 

Национальная организация туризма Кореи совместно с Корейской национальной железнодорожной корпорацией выпустили специальные транспортные карты для иностранных туристов PyeongChang KORAIL PASS, по которым можно свободно путешествовать по регионам страны, включая города Пхёнчхан, Каннын и Чонсон. На данный момент период продаж продлен до 10 января 2018 г.

Владельцы данной карты получают право в период с 1 февраля по 25 марта 2018 года без ограничений использовать KTX и другие поезда, управляемые KORAIL. Стоимость карты зависит от типа KORAIL PASS - взрослая, юношеская, детская или групповая. Карта на 5 дней для взрослых обойдется туристам в 168 тысяч вон ($150), для подростков - в 134 тысячи вон ($120), для детей - в 84 тысячи вон ($75), групповой билет - в 151 тысячу вон ($135). Карта на 7 дней для взрослых стоит 195 тысяч вон ($174), для подростков - 156 тысяч вон ($140), для детей - 97 тысяч вон ($87), групповой билет - 176 тысяч вон ($157). Тем, кто приобрел карты предварительно, в период до 10 января 2018 года, предоставляются бонусы от Национальной организации туризма Кореи - транспортная карта T-money номиналом 5 000 корейских вон и брошюра с купонами.

В период проведения Олимпийских игр (с 1 по 28 февраля 2018 года) необходимо обязательно забронировать посадочные места на KTX поезда, следующие по направлению "Сеул - Каннын", на официальном сайте за 2 месяца до даты отправления.

Метки: НОТК, Олимпиада, Южная Корея

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