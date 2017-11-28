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Экономика

27 ноября 2017, 15:20
Во Владивостоке состоялось 125-ое заседание Международного Бизнес-Клуба "Диалоги"
Во Владивостоке состоялось 125-ое заседание Международного Бизнес-Клуба "Диалоги"
Во Владивостоке состоялось 125-ое заседание Международного Бизнес-Клуба "Диалоги"
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Во Владивостоке состоялось 125-ое заседание Международного Бизнес-Клуба "Диалоги"

Эксперты обсудили закон о телемедицине

"Цели и приоритетные направления развития медицины: Проект реализации закона о Телемедицине" - тема 125-го заседания Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР, сообщает ЕНВ.

30 июля 2017 года Президент России Владимир Путин подписал закон о телемедицине, разрешающий оказывать медпомощь с помощью консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей и пациентов между собой.

Для повышения продолжительности жизни в дальневосточных регионах необходимо повысить уровень доступности и качества медицинской помощи, обеспечить предоставления медицинских услуг в труднодоступных районах Дальнего Востока. Это одна из главных целей концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной Правительством России.

Заседание состоялось в Медицинском центре ДВФУ, пилотный проект Правительства Российской Федерации: впервые медицинское учреждение подчиняется Министерству образования. В своем докладе, главный врач Олег Пак, ответил на вопросы, касающиеся телемедицины и поблагодарил участников заседания за проявленный интерес к теме.

Генеральный директор сети медицинских лабораторий "Юнилаб" (член Бизнес-Клуба "Диалоги") Тройнич Юлия в своем выступлении указала на необходимость создания работающей инфраструктуры телемедицины в России. Которая бы включала и консультационный центр, и диспетчерский пульт, и набор протоколов и стандартов.

О международном опыте применения телемедицины участникам заседания рассказала генеральный директор первого совместного российско-японского медицинского предприятия "Хокуто" Светлана Денисова.

С блиц докладом о телемедицинском сервисе выступила директор филиала ПАО "МТС" Евгения Сысоева. Она сделала акцент на том, как крупная корпорация быстро реагирует на нововведения в законодательстве, даже не касающиеся прямых услуг компании.

"Реализация закона о телемедицине, подписанного Президентом России Владимиром Путиным, окажет существенное воздействие на улучшение качества медицинских услуг на Дальнем Востоке. К такому выводу пришли эксперты и участники 125-го заседания. Также представители делового сообщества увидели реальные возможности для развития своего бизнеса, не связанного с медициной, что является важным и качественным показателем, ведь до заседания многие из гостей не знали об этом законе. Стоит упомянуть, что инвестируя в здравоохранение, бизнес заинтересован в окупаемости вложений, а государство - в увеличении продолжительности жизни граждан, повышении производительности труда, ускорении темпов развития экономики", - рассказала председатель Совета Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР Инесса Бабич.

Метки: бизнес-клуб "Диалоги", заседание, медицина

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