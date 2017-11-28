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Общество

27 ноября 2017, 11:30
Корабли ТОФ и Японии провели совместное учение по поиску и спасению на море "Сарекс-2017"
Корабли ТОФ и Японии провели совместное учение по поиску и спасению на море "Сарекс-2017"
Корабли ТОФ и Японии провели совместное учение по поиску и спасению на море "Сарекс-2017"

Корабли ТОФ и Японии провели совместное учение по поиску и спасению на море "Сарекс-2017"

В рамках учения БПК "Адмирал Виноградов" принял на борт корабельный вертолёт Ка-27ПС и после встречи с МССО Японии возглавил спасательную операцию

В акватории залива Петра Великого корабли Тихоокеанского флота и Морских сил самообороны (МССО) Японии провели совместное двустороннее учение по поиску и спасению на море "Сарекс-2017", сообщает ЕНВ.

В ходе 17-го по счету международного учения типа SAREX (Searchand Rescue Exercise) российскую сторону представлял большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", спасательный буксир "Алатау" и гидрографический катер "БГК-2151". Силы самообороны Японии были представлены эскадренным миноносцем "Хамагири".

Эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии "Хамагири" прибыл в главную базу Тихоокеанского флота - Владивосток 20 ноября. Старшим на борту корабля является командующий 15-й эскортной флотилией МССО Японии капитана 1 ранга Тэцуя  Обата. В рамках неофициального визита эсминца в столицу Приморья моряки двух стран провели спортивные соревнования по волейболу и настольному теннису.

В мероприятиях, организованных Спортивным комитетом Тихоокеанского флота участвовали более 100 спортсменов -  военнослужащих ТОФ и военнослужащих из состава экипажа корабля МССО Японии.

Эскадренный миноносец "Хамагири" был открыт для посещения жителями и гостями Владивостока.

В рамках учения БПК "Адмирал Виноградов" в районе ожидания принял на борт корабельный вертолёт Ка-27ПС и после встречи с кораблём МССО Японии возглавил сформированный международный поисково-спасательный отряд.

На переходе морем корабли двух стран провели тренировки по связи и отработали элементы совместного тактического маневрирования.

При отработке эпизода учения по оказанию помощи пострадавшему на море вертолёт Ка-27ПС выполнил взлет с палубы корабля и осуществил поиск человека, упавшего за борт. После обнаружения условно пострадавшего, в роли которого выступал манекен, он был поднят на борт вертолёта и передан на японский боевой корабль.

Далее российские и японские досмотровые группы произвели высадку с быстроходных малых плавсредств на борт большого гидрографического катера ТОФ, который имитировал судно, ранее захваченное пиратами и частично покинутое экипажем.

Также в ходе учения разыгран эпизод по оказанию помощи аварийному кораблю, в ходе которого осуществлена высадка аварийно-спасательных партий на условно поврежденное судно, проведена разведка очагов возгорания. Затем "Алатау" потушил пожар и приступил к буксировке "аварийного" судна в порт.

Метки: МССО, ТОФ, учения

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