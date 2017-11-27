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Общество

27 ноября 2017, 10:50
Во второй половине дня 27 ноября в городе Владивостоке возможен дождь и мокрый снег

Во второй половине дня 27 ноября в городе Владивостоке возможен дождь и мокрый снег

ГИБДД напоминает: снежный накат, гололедица увеличивают риск аварий

По предварительным данным, осадки начнутся в виде дождя, однако с последующим понижением температуры могут перейти в снег и вызвать обледенение проезжей части, спровоцировав аварийно-опасные дорожные ситуации, сообщает ЕНВ.

По данным Госавтоинспекции Приморского края, прошедший в минувшую субботу снегопад, не вызвал осложнений движения в г.Владивостоке. Оперативно решать возможные проблемные ситуации позволило взаимодействие между дорожными службами и сотрудниками ГИБДД.

25 ноября в г.Владивостоке зарегистрировано 42 ДТП: 38 - с материальным ущербом, 4 - с пострадавшими. Погибших нет, повреждено 69 транспортных средств. Основные виды автоаварий: столкновения транспортных средств - 23;  наезд на препятствие - 7; наезд на стоящее транспортное средство – 6.

Недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, как сопутствующие причины ДТП, выявлены в 1 случае: дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано 25 ноября в 23.30 на автодороге о.Русский (ул.Экипажная,1). В результате потери управления водитель легкового автомобиля совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим наездом на дерево. Пострадали 4 человека. По факту замечаний в содержании улично-дорожной сети сотрудниками ГИБДД  составлены соответствующие материалы.

ГИБДД напоминает: снежный накат, гололедица увеличивают риск аварий. При возникновении сложных погодных условий водителей просят, по возможности, отказаться от поездок.

По скользкой дороге нужно двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, соблюдать боковой интервал. Необходимо заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.

Пешеходов просят быть внимательными при переходе проезжей части и помнить, что остановочный путь автомобиля на скользкой дороге больше, чем на сухом асфальте. Также ГИБДД рекомендует в темное время суток носить предметы со световозвращающими элементами.

Метки: дождь, погода, снег

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