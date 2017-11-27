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Япония

27 ноября 2017, 10:40
Дочерние компании Mitsubishi оказались в центре скандала

Дочерние компании Mitsubishi оказались в центре скандала

На заводах производились изделия с недостоверными выпускными данными

На минувшей неделе в Mitsubishi Materials Corp. сообщили, что три её дочерние компании фальсифицировали технические данные продуктов, поставляемых в аэрокосмическую, автомобильную и электроэнергетическую отрасли. Ранее подобные скандалы проходили и вокруг других крупных японских фирм, в том числе, последние из них были связаны с одной из ведущих компаний чёрной металлургии Kobe Steel Ltd, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo.

В Mitsubishi Materials заявили, что инциденты по выпуску некачественных изделий произошли в ее структурных подразделениях Mitsubishi Cable Industries Ltd, Mitsubishi Aluminium Co и Mitsubishi Shindoh Co. Правительственный аудит контроля качества выявил несоответствие требованиям изделий от Mitsubishi ещё в декабре прошлого года. При повторной проверке в феврале была обнаружен подлог данных, после чего расследование в отношении компании продолжилось.

По словам официальных лиц правительственного агентства, ответственного за разработку и гособоронзаказ, одно из изделий дочерних компаний Mitsubishi Materials, не отвечающее техническим требованиям Сил самообороны Японии, использовалось в некоторых двигателях военных самолетов и судов. Сообщается, что в Mitsubishi Cable Industries Ltd. сфальсифицировали данные об уплотнительных материалах, используемым для соединения металлических деталей, в том числе, труб. Уплотнительные материалы поставлялись в 229 фирм. В Mitsubishi Cable отметили, что данные о материалах были изменены в соответствии с запросами компаний-клиентов. Всего за период с апреля 2015-го по сентябрь 2017 года Mitsubishi Cable поставила материалов на сумму 29,4 миллиарда иен (264 миллиона долларов США). Из 229 фирм-заказчиков 70 работают в аэрокосмической отрасли, еще 7 - являются автопроизводителями.

В Агентстве по приобретению, технологиям и логистике Министерства обороны страны заявили, что в гидравлике самолетов и судовых двигателях были установлены резиновые уплотнения, которые не отвечают нормативных требованиям. Агентство продолжает изучение свойств материалов с недостоверными выпускными данными. В то же время, в Mitsubishi Cable уже сообщили властям о том, что изменение сведений на качестве изделий не отразилось, поэтому было бы неверным приостанавливать работу завода. Отметим, что на заводах Mitsubishi Cable было прекращено производство уплотнительных материалов еще 23 октября.

Другая "дочка" Mitsubishi Shindoh Co, поставляла 29 компаниям медные изделия с недостоверными данными. По сообщениям Mitsubishi Materials, ни один из этих случаев не привел к каким-либо внештатным ситуациям. В Mitsubishi Shindoh были сфальсифицированы данные об изделиях из латуни, применяющихся для производства автомобильных компонентов. Изделия на сумму 120,9 миллиардов иен были поставлены 29 фирмам в период между октябрем 2016 и октябрем 2017 годов. Об этом заявили в Mitsubishi Shindoh.

Третья "дочка" - Mitsubishi Aluminium Co, также поставляла изделия с недостоверными данными, однако, как отметили в компании, а также в фирмах, осуществляющих закупки, материалы безопасны для дальнейшего использования.

Напомним, что скандалы в сфере проверки качества продукции промышленности совсем недавно коснулись и двух автомобильных гигантов страны - Nissan Motor Co. и Subaru Corp. Было установлено, что на заводах этих компаний несертифицированный персонал проводил техосмотр автомобилей, что в последствие привело к их массовому отзыву по всей стране. В Mitsubishi Cable и Mitsubishi Shindoh заявили, что в целях проведения внутреннего расследования и выработки превентивных мер по устранению нарушений в данных структурах был создан контрольный комитет.

Метки: Mitsubishi, Япония

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