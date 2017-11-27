"Губчатые города" - решение проблем с наводнениями в Китае

За последние три десятилетия городское население в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло более чем на миллиард человек. К 2040 году ожидается прибавление еще на миллиард. К следующему году половина населения региона будет жить в городах, а это значит, что в ближайшее время необходимо будет серьезнее подходить к решению проблем именно в городах. В Китае ежегодно города оказываются в зоне затопления, но похоже на данный момент известен способ, как избавиться от этой проблемы. Так, китайский город Ухань уже сегодня превращается в "губчатый город". О том, как это происходит - в материале ЕНВ.

В июле прошлого года столица провинции Хубэй, Ухань, пострадала от проливного дождя. В результате стихии, сотни дорог стали непроходимыми. Затоплены были и станции метро, а футбольный стадион Xinhua Road, построенный в 1950-х годах, тогда больше был похож на гигантский бассейн.

Город, в котором проживает около 10 миллионов человек, расположен на слиянии рек Янцзы и Хан. Во время сильных дождей в прошлом году за неделю выпали рекордные 600 миллиметров осадков. По словам жителя города Ван Хайбо, наиболее пострадали в результате ливней новые районы города - Наньху и Танксунху. Жилые кварталы этих районов были построены совсем недавно в крайне быстрый срок. Очевидно, что дренажная система новых районов не смогла эффективно справиться с обильными осадками.

Пользователи в сети шутили, что жители Ухани могут "наслаждаться видом на море", несмотря на то, что город находится в сотнях километров от побережья. Среди распространившихся шуток про город появилась и та, что теперь его новобрачным нужен дом, автомобиль и лодка, чтобы начать новую жизнь.

В период с 2012 по 2015 годы 180 городов по всей стране оказались затопленными. Только в первой половине 2017 года в результате обильных дождей пострадали 17,7 миллиона человек в 24 провинциях. За этот промежуток жертвами природных катаклизмов стали 134 человека, кроме того, вода уничтожила 24 тысяч домов. Прямые экономические потери составили 29,3 млрд. юаней (6 млрд. долл. США).

В других азиатских странах картина столь же мрачная. В особенности, это касается спешно построенных городских районов. За период с июня по сентябрь 2017 год в Южной Азии более 1 400 человек погибли в Индии, Бангладеш и Непале. Миллионы людей оказались без крыши над головой в результате одного из самых тяжелых наводнений в регионе за десятилетие.

Совсем недавно не смог достойно справиться со стихией и Вьетнам. Виной всему недостаточный контроль над строительными проектами в новых городских районах Ханоя. Во время сильных ливней многие дороги пригорода Вьетнама на два-три часа превращаются в "реки". Об этом даже недавно говорил заместитель министра по делам строительства Вьетнама Фам Си Лием. Он добавил, что проектировщики нарушили нормы строительства и проигнорировали необходимость ввода надлежащих дренажных систем ради получения прибыли. Это привело к более серьезным затоплениям в новых жилых районах, расположенных за пределами столицы Ханоя, по сравнению со старым кварталом в городе, который был построен около века назад.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Азиатского банка развития в 2012 году, около 245 миллионов азиатов, живущих в городах, пострадали в результате затоплений в течение 2010 года. По прогнозам, к 2025 году это число, вероятно, достигнет 341 миллиона человек.

Специалист по водной инженерии Чжан Сян из Уханского университета заявил: "Всё большее количество людей перемещаются в города. Поэтому леса, луга, пруды и озёра заменяются дорогами и зданиями". Наводнение в южных китайских городах в течение лета стало почти обычным явлением. И оно распространяется на север. Даже обычно засушливый Пекин оказался в эпицентре наводнения в июле 2012 года, тогда погибли 79 человек.

В попытке решить проблему председатель КНР Си Цзиньпин ещё в декабре 2013 года заявил, что города должны быть устроены, как "губки", и они должны поглощать не менее 70% дождевой воды. Бетонные поверхности должны заменяться впитывающими материалами и зелеными зонами, например, в виде дождевых садов. Системы дренажа должны быть построены для отделения сточных вод. Эта вода, по планам китайского правительства, должна храниться и повторно использоваться для очистки улиц, полива растений и даже при тушении пожаров. Подобную систему уже используют в Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии и Сингапуре.

В 2015 году Ухань был выбран в качестве одного из 16 городов, где эти технологии должны быть опробированы. Для этой цели на город выделили правительственный грант. Согласно проекту, к 2020 году 20 процентов городских районов доведут до стандартов "города-губки". К 2030 году этот показатель должен увеличиться до 80%. На данный момент стандартам "губчатого города" соответствует только 7 процентов территории Ухани. К апрелю следующего года будет сданы еще два района общей площадью около 40 квадратных километров. Чтобы не вызывать возмущения жильцов при осуществлении ремонтных работ, правительство города дополнительно решит проблемы во дворах, в частности, с парковками.

Эксперты по вопросам городского и водного хозяйства Асит Бисвас и Крис Хартли в недавней своей статье отметили, что, хотя у Китая есть шанс добиться наилучших результатов в области установки новых систем дренажа, страна может столкнуться с проблемами финансовых ограничений и нехватки опыта. Чтобы решить эти проблемы, по их словам, Китаю необходимо привлекать частные инвестиции в проект.