Невероятные по накалу поединки турнира "New Generation" откроют новые имена в профессиональном ММА

Всего неделя осталась до первого на Дальнем Востоке турнира по ММА среди молодых спортсменов - "New Generation", организованный Gladiator Fight Team и одним из лучших промоушенов мира Fight Nights Global. Ареной проведения выбран спортивный клуб "Александр Невский". Почетным гостем турнира станет легендарный российский спортсмен, чемпион мира по смешанным боевым искусствам среди профессионалов UFC, "Русский медведь"- Олег Тактаров, сообщает ЕНВ.

В предстоящую пятницу зрителей ожидают невероятные по накалу борьбы поединки, где каждый участник стремится одержать только победу. В октагон выйдут воспитанники известного тренера Джамала Курбанова из владивостокского клуба единоборств "Гладиатор". Их соперниками будут не менее амбициозные и талантливые универсальные бойцы из Уссурийска, Дальнереченска, Благовещенска, Хабаровска, а также Сахалина и Республики Саха (Якутия) - новое поколение спортсменов ММА, "New Generation". Полный файт-кард турнира организаторы раскроют в начале будущей недели.

Олег Николаевич Тактаров - российский и американский спортсмен, актер, телеведущий, кинопродюсер, режиссер, общественный деятель. Чемпион мира по смешанным боевым искусствам (UFC 6, 14 июля 1995 года) и призер многих спортивных турниров и соревнований. Выступал под псевдонимом "Русский медведь". Проведя 24 боя по смешанным единоборствам на рингах США и Японии, Тактаров получил широкую известность, в первую очередь благодаря своей победе на шестом турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в 1995 году. На ринге (или в клетке) боец отличался спокойствием и мастерством захватов и болевых приемов. За всю профессиональную бойцовскую карьеру Тактаров ни разу не потерпел поражение болевым или удушающим приемом.

Такой формат позволит показать себя перспективным бойцам - восходящим звездам ММА, а их неиссякаемая энергия и желание победить - оставят зрителей под неизгладимыми впечатлениями.

Билеты продаются на www.tysa.ru, а также в точках продаж во Владивостоке (пр-т Острякова, 5 Г, офис 74) и в Уссурийске (ул. Агеева, 41).