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В мире

25 ноября 2017, 16:40
В Зимбабве предоставят Роберту Мугабе иммунитет от уголовного преследования

В Зимбабве предоставят Роберту Мугабе иммунитет от уголовного преследования

Бывший президент страны уверен, что против него и его жены не будет вестись уголовное преследование

Военные власти в Зимбабве согласились предоставить бывшему президенту Роберту Мугабе иммунитет от уголовного преследования. Новые власти гарантируют освободителю Зимбабве "щедрую пенсию", сообщает ЕНВ.

Роберт Мугабе, который единолично управлял Зимбабве в течение 37 лет, ушел в отставку во вторник, спустя несколько часов после того, как парламент начал официальную процедуру импичмента. До этого экс-лидер страны отказывался покидать свой пост в течение восьми дней, начиная с захвата власти военными.

Бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, отправленный в отставку Мугабе в этом месяце, накануне зачитал текст присяги и вступил в должность президента Зимбабве.

Процедуре официальной смены власти предшествовали длительные переговоры. Сообщается, что условиями от Роберта Мугабе по передаче власти были сохранение бизнеса, принадлежащего его семье, а также иммунитет от преследования. Согласно информации источников, 93-летний Мугабе отказался покидать Зимбабве, заявив, что хочет умереть в своей стране. Таким образом, он опровергнул слухи о своем скором убытии из Зимбабве. Соглашение об иммунитете затрагивает всех членов многочисленной семьи Мугабе, вплоть до его пасынков и племянников. Также оно может включать высокопоставленных должностных лиц правящей партии, задержанных военными или скрывающихся за рубежом.

В Зимбабве сохраняется уважение к Роберту Мугабе. Многие жители Хараре говорят, что ему разрешили "уйти на почетный отдых". По мнению большинства жителей столицы, принудительное изгнание основателя страны было бы кощунственным. Однако, поведение его жены, Грейс, а также министров, которые поддержали ее стремления стать следующим президентом, все же сказались на отношении зимбабвийцев к Роберту Мугабе.

Согласно, информации источников, Роберт Мугабе имел планы на выдвижение на выборах президента в следующем году, однако его отговорили. Другой источник в правительстве подтвердил эту информацию, и, по его словам, Мугабе сказал: "Было очень важно, что мне гарантировали безопасность пребывания в стране". Однако, это не помешает первому президенту страны выехать за границу, когда он того захочет.

Метки: Зимбабве

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