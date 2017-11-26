Строительная компания из Гонконга подарит электромобили покупателям своих квартир

В Гонконге местная строительная компания предлагает бесплатные автомобили Tesla для всех, кто решит совершить покупку квартиры в возводящемся элитном доме на месте бывшего аэропорта города. В фирме надеются, что подарок в виде электромобиля престижной марки поможет увеличить продажи, сообщает ЕНВ.

Строительная компания K & K Property всем покупателям квартир предложит кассовый купон на 79,490 долларов США, который можно будет обменять на электрический автомобиль Tesla. Правда, воспользоваться такой возможностью получится только у первых пяти покупателей квартир от пяти комнат и выше. Счастливчикам также предложат вместо машины оформить скидку в размере около 63,493 американских долларов при покупке. В компании сообщают, что проектом строящегося дома предусмотрено наличие зарядок для электромобилей. Для них в новом жилом комплексе будет обустроено 143 парковочных места.

Стоимость купона эквивалентна стартовой цене электромобиля Tesla Model S, согласно информации на веб-сайте автопроизводителя. "В Гонконге автомобиль Tesla пользуется спросом, поэтому это привлечет внимание покупателей", - отмечает исполнительный директор компании Сэмми По. Он добавил, что продажи квартир уже начали приносить доходы. Так, K & K Property уже получила от своих клиентов около 7 миллиардов гонконгских долларов. "Жилой комплекс строится в районе, ориентированном на молодого покупателя, поэтому нам важно было придумать стильную и уникальную рекламу", - заключил представитель застройщика.

Сообщается, что проектировщики квартир сделали ставку на большие размеры апартаментов. Из-за этого цены на квартиры в данном жилом комплексе стали одними их самых дорогих в Азии.