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Китай

24 ноября 2017, 23:00
Компания Apple убрала Skype из AppStore в Китае

Компания Apple убрала Skype из AppStore в Китае

Этот шаг был сделан в соответствии с национальным законодательством Поднебесной

На этой неделе популярное приложение по обмену видео-звонками Skype оказалось недоступным в интернет-магазинах в Китае. Вместе с этим, Пекин объявил об ужесточении расследования в адрес бывшего главы канцелярии ЦК КПК по информатизации и сетевой безопасности Лу Вэя. Данное ведомство занимается вопросами цензуры в интернете. Как пишут китайские СМИ, в связи с этим можно ожидать дальнейшее ужесточение контроля в сети интернет, сообщает ЕНВ.

Лу Вэй являлся одним из главных людей в сфере китайского интернета. Он был известен тем, что возглавлял китайское ведомство по контролю за контентом в интернете – Канцелярию руководящей группы ЦК КПК по информатизации и сетевой безопасности. Некоторые источники называли его главным интернет-цензором страны.

Как отмечает китайское издание SCMP, Пекин продолжает регулировать киберпространство. Постепенно удаляются приложения, с помощью которых жители КНР до недавнего времени могли общаться друг с другом. В их числе оказалось популярное приложение Skype от Microsoft. Skype оказался недоступен в магазинах приложений в Китае. Кстати, один из крупнейших онлайн-магазинов мира на смартфонах - Google Play - уже недоступен в Поднебесной.

Отвечая на вопрос об исчезновении Skype из AppStore, представители компании Apple заявили во вторник, что несколько приложений были удалены, после того, как правительство страны вынесло предписание о нарушении компанией национальных законов. "Мы были уведомлены Министерством общественной безопасности о том, что ряд приложений не соответствуют положениям китайского законодательства. Поэтому эти приложения были удалены из AppStore в Китае, - заявили в пресс-службе Apple. - Эти приложения остаются доступными на всех других рынках".

В апреле 2017 года специальная инспекция выявила ряд проблем в Канцелярии ЦК КПК по информатизации и сетевой безопасности. С того времени Лу Вэй стал подозреваться в коррупции, вскоре он был смещён со своего поста.

Совсем недавно эта канцелярия была лишь отделом в пресс-службе центрального правительства. Но в 2014 году он был преобразован в правительственное агентство. Это было сделано в рамках политики по обеспечению кибербезопасности и информационных технологий в Китае, инициатором которой стал лично глава КНР Си Цзиньпин. Будучи главой ведомства, Лу Вэй очень скоро стал олицетворять политику цензурирования интернет-пространства в Китае.

"Лу Вэй делал то, что хотела администрация Си Цзиньпина, - заявляет профессор кафедры журналистики Университета Гонконга Фу Кин Ва. - Я не думаю, что есть какие-то изменения в ужесточении интернет-контроля". По его словам, хотя ведомство смогло расширить рамки цензуры в интернете, оно довольно быстро стало подвергаться критике со стороны высшего руководства страны, потому как все же "не смогло обеспечить политическую стабильность и своевременно выполнять указания китайского руководства".

Многие чиновники из ведомства были обвинены в формировании "небольших кружков по интересам", а также в слабом противодействии коррупции.  

Эксперт в области китайского права и управления из Лейденского университета (Нидерланды) Роджер Кемерс отметил, что Лу Вэй был очень большим "драйвером" институционализации интернет-политики Китая, но он не был именно директором канцелярии. "Лу Вэй уже не работает. Его влияние исчезло, когда он был уволен с этой должности. То, что произошло с тех пор, явно демонстрирует направление развития отрасли. Ничего не поменялось", - сказал Кремерс.

Эксперты полагают, что "падение" Лу Вэя, скорее всего, сделает его бывших коллег более осторожными. "Результатом этого является дальнейшее ужесточение контроля в краткосрочной перспективе", - сказал Роджер Кемерс.

Метки: Skype, Китай

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