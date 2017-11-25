Мария Шарапова оказалась в центре скандала из-за сотрудничества со строительной компанией в Индии

Мария Шарапова привлекла внимание полиции в Индии по делу о преступном сговоре с компанией по продаже недвижимости. Фирма использовала бренд звезды мирового тенниса, чтобы рекламировать свой проект по строительству роскошного жилья, который не был реализован, сообщает ЕНВ.

В Индии заведено уголовное дело в отношении компании по строительству недвижимости Homestead Infrastructure, которая обвиняется в том, что она брала десятки миллионов рупий или миллионы долларов США от людей, желавших приобрести квартиры в доме под названием "Балет", в рекламе которого принимала участие Мария Шарапова. Это должен был быть роскошный жилой комплекс с собственной вертолетной площадкой, теннисными кортами и другими удобствами. Пятикратная чемпионка мира отправилась в Индию в 2013 году, чтобы принять участие в запуске этого проекта. Полиция Индии начала расследование 16 ноября 2017 года.

Представитель одного из покупателей жилья, адвокат Пиюш Сингх, заявил в среду, что известность Шараповой была причиной того, почему так много людей вложили свои деньги в этот проект. Сингх добавил, что его клиентка, Бхавана Агарвал, заплатила Homestead Infrastructure почти 5 миллионов рупий (81 678 долларов) в 2013 году, потому что она была впечатлена тем, что Шарапова представляла этот дом, расположенный в пригороде индийской столицы. Стоимость квартиры в шикарном комплексе составляла 20 миллионов рупий (308 000 долларов США). Со слов адвоката, затем Агарвал "обивала пороги" строительной компании последующие три года, но затем в Homestead Infrastructure перестали принимать ее звонки.

Пиюш Сингх добавил, что полицейское расследование, основанное на жалобе его клиента, является проверкой действия новой юридической нормы, согласно которой знаменитости, участвующие в проектах, куда привлекаются частные инвестиции, несут ответственность "за должную осмотрительность".

Отметим, что Мария Шарапова - не единственная звезда мирового спорта, которая сотрудничает с данной строительной компанией. На веб-сайте Homestead Infrastructure также представлен проект с экс-пилотом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Жилой комплекс носит название "Мировая Башня Михаэля Шумахера".