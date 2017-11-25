Цирк Владивостока откроется 16 декабря

Цирк имеет зрительный зал на 2002 места
Первую цирковую программу приморский манеж примет 16 декабря. По распоряжению врио Губернатора края Андрея Тарасенко на первое представление приедут дети со всего Приморья, сообщшает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК
Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, для зрителей готовится интересная программа.
"В цирке идут последние приготовления перед приемом гостей. Юные приморцы увидят новую шоу-программу - удивительные номера в исполнении артистов мирового уровня. Главным номером программы станет шоу "Империя львиц", - отметили в ведомстве.
Первыми, кто увидит программу Росгорцирка, станут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся коррекционных школ, инвалиды, ребята из социально-реабилитационных центров Приморья, а также воспитанники цирковых студий региона и юные одарённые приморцы со всех уголков края. Кроме того, почётными гостями станут люди, принимавшие участие в реконструкции здания - строители со своими детьми.
Напомним, в рамках встречи главы региона Андрея Тарасенко и генерального директора Росгосцирка Дмитрия Иванова подписано соглашение, по которому Владивосток станет обязательным пунктом международных гастролей Росгосцирка. Кроме того, к участию в программах Росгосцирка будут привлечены воспитанники арсеньевской детской школы циркового искусства "Веселая арена".
Реконструкция здания Владивостокского цирка началась в конце 2015 года. За это время старое здание оснастили самым современным оборудованием: здесь установлены датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, автоматизированная системы управления климатом.
Крыша здания отремонтирована с применением современной сверхпрочной мембраны, которая, при правильной эксплуатации, может служить до 40 лет. Полностью реконструирован манеж, который теперь возможно использовать и как огромный бассейн или каток. Система вентиляции способна принимать 65 тысяч кубометров воздуха в минуту.
Кардинально изменился и внешний облик цирка. Площадь остекления фасада - более двух тысяч квадратных метров, благодаря чему здание выглядит "прозрачным" и позволяет даже с улицы рассмотреть элементы оформления холлов. В ночное время цирк красиво подсвечивается.
Количество мест в зрительном зале увеличено до 2002.